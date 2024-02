Pousada Alto da Boa Vista convida para um Carnaval diferente no clima fresco e intimista de Campos do Jordão - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Carnaval no Brasil é sinônimo de folia, agitação intensa, muito calor e euforia, mas para quem não está nessa sintonia e pretende descansar no feriado prolongado, a dica é fugir para o frescor das montanhas da Serra da Mantiqueira na cidade de Campos do Jordão.

Lá, é possível aproveitar o período com muita tranquilidade, conforto e sofisticação. A única preocupação vai ser a escolha dos looks para viver momentos apaixonantes.

A Pousada Alto da Boa Vista oferece excelentes opções de hospedagem com banheira de imersão, lareira, decoração de alto padrão, frigobar, vista panorâmica e muito mais. Tem ainda o café da manhã de frente para as montanhas, uma experiência sensorial incrível do início ao fim.

No período de 9 de fevereiro até o dia 13, 3 diárias de livre escolha estão a partir de 5X de 1.064,80 reais por pessoa. “Os dias aqui na pousada serão muito aconchegantes e românticos, sem contar que Campos tem bastante coisa para fazer o ano inteiro. São mirantes, bosques, parques, teleférico, fazendinha, lojas de chocolates, opções não faltam tanto para passear quanto para descansar”, diz Bernard Contipelli, fundador da pousada.

Pousada Alto da Boa Vista (Foto: divulgação)

O espaço por si só é lindo e conta com piscina com borda infinita e vista para a mata nativa, academia completa – com aulas de pilates, yoga e personal trainning – mesa de sinuca, sala de leitura, playground e brinquedoteca. Para completar a experiência, o premiado Restaurante Pontremoli, anexo à pousada, proporciona noites ainda românticas e inesquecíveis. O bistrô italiano à luz de velas e à beira da lareira impressiona não só pela qualidade e sofisticação dos pratos como pela localização privilegiada de frente para as montanhas. O restaurante é aberto ao público, funciona no jantar de quarta a domingo, mas é necessário reservar antes através do telefone.

E para provar que Campos do Jordão é o destino perfeito para o carnaval e atende a todos os gostos, quem quiser sentir um pouquinho da energia do feriado mais animado do ano também vai ter vez. Santo Antônio do Pinhal, município vizinho à Campos, a apenas 20 minutos de distância, prepara uma programação para que todos curtam momentos incríveis em família e em segurança. Para mais informações, acesse aqui.

Carnaval na Pousada Alto da Boa Vista

Endereço: Rua das Hortências, 605 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão/SP.

Telefone: (12) 99794-1213 para reservas no Restaurante Pontremoli, no horário das 13h às 21h (funciona de quarta a domingo).

