Carnaval da Tranquilidade: uma experiência única em Diamantina

Prepare-se para uma experiência inesquecível! Diamantina, uma joia entre as cidades históricas do Brasil, convida você para o Carnaval da Tranquilidade. Um destino sob medida para aqueles que buscam um refúgio tranquilo durante o Carnaval e um contato íntimo com a natureza no coração das cidades históricas de Minas Gerais.

Imagine-se cercado por serras majestosas, rios serenos e cachoeiras deslumbrantes. Diamantina, com sua arquitetura preservada, cultura vibrante e natureza exuberante, é o cenário perfeito para essa jornada em busca da tranquilidade.

Passeie pelas ruas e becos que abrigam um belo conjunto arquitetônico colonial, tombado pelo IPHAN. Sinta a história viva sob seus pés, enquanto a cidade, reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, revela suas histórias e segredos.

Ponto de partida da Estrada Real

Diamantina é o ponto de partida da Estrada Real, um caminho histórico que remonta a mais de 300 anos. Aqui, os diamantes eram extraídos e enviados para os portos da colônia. Hoje, a cidade é a principal do Circuito Turístico dos Diamantes, unindo municípios do Alto e Médio Jequitinhonha com uma forte tradição garimpeira.

Explore o alto da serra, onde o antigo Caminho dos Escravos e o Cruzeiro da Serra aguardam. Descubra as cachoeiras da Sentinela e dos Cristais, a encantadora Vila do Biribiri e a misteriosa Gruta do Salitre.

Não deixe de visitar os nossos distritos e conhecer a nossa boa gente. Um “dedinho de prosa” te fará mergulhar na história rica de Diamantina. E para os amantes da natureza, o Parque Nacional das Sempre-Vivas e o Parque Estadual do Biribiri são imperdíveis.

Com várias cachoeiras para explorar, opções de hospedagem para descansar e restaurantes para saborear a culinária local, Diamantina promete uma experiência única.

Então, o que você está esperando? Venha viver essa experiência única em Diamantina durante o Carnaval da Tranquilidade! A cidade de Diamantina, com seu estilo alegre e hospitaleiro, está ansiosa para recebê-lo!

Os organizadores do evento têm a expectativa da participação de 20 mil turistas por dia e uma geração de negócios de R$ 20 milhões no período. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Diamantina com apoio da Cemig e da AmBev.

