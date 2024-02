Maceió: Os menus da cidade mais procurada por brasileiros para passar o Carnaval - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Salvador, Rio de Janeiro e Olinda tem seus nomes marcados na programação carnavalesca do Brasil. E faz uns bons anos que São Paulo, Belo Horizonte, Ouro Preto, Florianópolis, entre outras cidades tem se destacado na terça feira mais famosa do país. A maior festa popular brasileira tem crescido entre cidades e novas bandinhas de rua, e também naquelas que se agitam nas prévias para proporcionar dias de prolongada calmaria, boa gastronomia e aconchego.

Assim vem acontecendo com Maceió. A capital de Alagoas liderou o ranking entre as cidades brasileiras mais procuradas para passar o carnaval de 2024. Mas como uma cidade que não tem as tradicionais festas de rua chegou ao topo do ranking?

Camarões na manteiga com ervas do Grand Cru Maceió (Foto: @paespelomundo)

Primeiro cabe esclarecer que o carnaval de Maceió acontece durante as prévias, os finais de semana que antecedem o próprio carnaval. O tradicional bairro histórico do Jaraguá, onde iniciou a cidade, agita-se ao batuque de quase 100 agremiações esse ano, que desfilam do Museu Theo Brandão na praia da Avenida até a praça Dois Leões. O pinto da Madrugada, que acontece sempre no último sábado antes do carnaval, é a maior festa carnavalesca da cidade. A despedida de uns que partem, agora sim, para outros carnavais: cariocas, soteropolitanos, pernambucanos, mas também a chegada de outros que vem curtir o melhor da cidade.

Os menus da cidade

E nada melhor que curtir o feriado provando os sabores de Alagoas. Quando estive aqui em abril de 2023, fiquei surpreso com a quantidade de novos restaurantes, com o menu de chefs que tem feito um trabalho diferenciado, de chamar atenção. Não foi a toa que escrevi aqui para esta coluna “O Borogodó da nova cozinha alagoana” e continuo dizendo que Alagoas é destaque na gastronomia brasileira. Foi nessa vinda a Alagoas que gravei também um especial Maceió para o Travel Box Brazil, na nova temporada que estreia dia 21/2 às 22h.

Restaurante Broto

Coxinha de babaganush (berinjela), chef Thiago Brandão, Brotto Restaurante (Foto: @paespelomundo)

Voltando a Maceió e aos restaurantes que são destaques na cidade, um olhar para a cozinha do chef Thiago Brandão que sempre me chama atenção. O restaurante Brotto, além de uma arquitetura linda com elementos artísticos da região, tem um menu enxuto e que brinca com sabores, texturas, sem rótulos étnicos. Na mesma carta, o chef serve coxinha de babaganush, salada de tomates confit, polvo, brigadeiro de colher. Numa harmonia gastronômica interessante, sem perder a graça e a elegância.

E como o restaurante fica exatamente no coração do bairro do Jaraguá, este ano pela primeira vez abriu suas portas no meio da folia das prévias. Provando que sofisticação e carnaval podem estar juntos, assim como as referencias árabes, italianas, portuguesas que enriquecem seu menu. O carnaval na frente do restaurante me lembrou outro restaurante que sou fã, o Oficina do Sabor no meio da folia de Olinda.

Gran Cru Maceió

No Grand Cru Maceió, Magret de Pato ao molho rôti, chef Farias (Foto: @paespelomundo)

No multicultural bairro da Ponta Verde a curadoria do Grand Cru traz vinhos de várias regiões do mundo para harmonizar aos sabores da clássica cozinha do Chef Farias. Para começar, Magret de Pato em finas lâminas, como um carpaccio, ao molho rôti e azeite. Camarões salteados na manteiga com ervas, servido com finas torradas da casa. Destaque para o linguine com camarão laqueado no molho rôti, numa mistura de mar e terra. E também a sobremesa de crumble de banana, sorvete de creme e chocolate branco, um dos pontos altos do menu.

Chef Farias, do Grand Cru. Entre vinhos e gastronomia no bairro da Ponta Verde (Foto: @paespelomundo)

Uma Alagoas cada vez mais gastronômica

Tenho achado Alagoas cada vez mais gastronômica. No interior, na cidade de Piranhas à beira do Rio São Francisco, o chef Antonio Mendes faz do Nalva um exemplo de restaurante encantador que foge das rotas cosmopolitas; assim como na região da Costa dos Corais, litoral norte, com a chef Sandy Farias que recém implantou novo cardápio na pousada Anttunina com direito a chás com ervas frescas, eleita a 3º pousada mais badalada do mundo em 2021 pelo Traveller’s Choice, ou em Maceió com o Grand Cru, Brotto, Toscana, Terruá e tantos outros que poderiam fazer parte dessa lista.

Chef Thiago Brandão, do Brotto restaurante, um casarão de 1907, em frente ao icônico prédio da Associação Comercial no bairro do Jaraguá (Foto: @paespelomundo)

Não é surpresa uma cidade com praias tão lindas quanto as de Maceió liderar qualquer ranking do turismo mundial. Turismo e gastronomia são duas faces da mesma moeda, do mesmo menu. Se a cidade não abocanha o turista pela boca, torna-se um lugar desinteressante, ou pelo menos sem sal. Os sabores de Alagoas são um prato cheio para aquele desvio na rota que deixa o carnaval mais leve, mais suculento e gostoso. Gosto assim!

Thiago Paes viaja o mundo em busca de experiências de viagem e gastronomia; é apresentador de TV na Travel Box Brasil, criador de conteúdo em turismo no YouTube e Instagram @paespelomundo.

