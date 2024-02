50ª SUN ‘n FUN: uma celebração para os amantes da aviação na Flórida

Pilotos, entusiastas da aviação e amantes do céu, emoção e adrenalina, preparem-se para decolar em uma experiência única! Programe-se para, de 9 a 14 de abril, apreciar a 50ª Expo Aeroespacial Anual SUN ‘n FUN. O tradicional evento que ocorre em Lakeland, na Flórida Central, oferecerá aos participantes uma jornada através de memórias. Com um histórico de meio século, o evento promete surpreender e encantar visitantes de todas as idades.

A SUN ‘n FUN transcende a mera participação em um evento, para muitos tornou-se uma tradição familiar enraizada na paixão pela aviação. A atmosfera vibrante e as diversas atividades, como acampar sob as asas dos aviões, apreciar shows aéreos noturnos e saborear delícias, construíram um legado de 50 anos.

O espetáculo de abertura será realizado pela estrela da música country Trace Adkins, com a participação especial de Sara Evans. O show ao vivo está agendado para o dia 9 de abril, a partir das 18h, e está incluído no valor da entrada diária da SUN ‘n FUN Aerospace Expo, que é de US$ 45 por pessoa.

Para os estreantes, algumas dicas valiosas: vista-se confortavelmente, com roupas e calçados adequados para caminhadas. Adote chapéus, bonés e óculos de sol para desfrutar plenamente do espetáculo aéreo. Não se esqueça dos itens essenciais, como protetor solar e protetores auriculares. E, claro, mantenha-se hidratado!

A emoção nos céus da SUN ‘n FUN Aerospace Expo é incomparável. No entanto, tenha em mente que é realizado em um aeroporto ativo, no lado sul do Aeroporto Internacional Lakeland Linder. Sendo assim, mantenha as crianças supervisionadas, não apenas por conta do movimento intenso do evento, mas por conta de todos os elementos aeroportuários.

Não perca nenhum detalhe da programação completa, que inclui shows aéreos, salas de exposição, workshops e fóruns. Acesse o site do evento para informações que ajudarão a planejar um dia inteiro de diversão. A 50ª Expo Aeroespacial Anual SUN ‘n FUN promete não apenas celebrar o passado, mas também lançar novos horizontes para o futuro da aviação. Prepare-se para decolar em uma jornada inesquecível nos céus da Flórida Central!

Além disso, a SUN ‘n FUN convida todos a se conectarem virtualmente através da hashtag #SnF24. Compartilhe experiências, fotos e momentos inesquecíveis enquanto participa desse encontro aeroespacial de renome internacional.

