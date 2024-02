Encontre sossego no feriado de carnaval em Curitiba - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Curitiba pode ser considerada o reduto dos “não foliões” do Brasil. Na lista de destinos para um Carnaval tranquilo, a cidade paranaense surge como uma boa opção entre as capitais brasileiras. Cosmopolita e repleta de opções culturais, Curitiba conta com uma gama variada de atrações e passeios para a família, além de uma folia mais calma e diversificada se comparada a cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Recife e Salvador. Para quem quer sambar, a capital paranaense apresenta um desfile das escolas de samba locais – mas sem aquela aglomeração comum em outras cidades.

Já aqueles que buscam algo diferente e aterrorizante podem se empolgar com a promessa de uma invasão zumbi no Centro da cidade durante a 15.ª edição da tradicional Zombie Walk. E para quem prefere aproveitar o feriado prolongado para estreitar o contato com a natureza, há diversas opções, como litoral do Estado, Tibagi ou Foz do Iguaçu.

Confira dicas para aproveitar os dias de folga de uma maneira única no estado do Paraná, conhecido por sua capital tecnológica, sustentável e surpreendente. “Sempre destacamos aos nossos hóspedes que o Estado atende aos interesses de diversos segmentos, desde gastronomia e cultura até tecnologia, inovação e ecoturismo”, explica o diretor do NH Curitiba The Five, Antonio de Albuquerque.

Conforto e excelente localização no coração do Batel

Os moradores de Curitiba e turistas poderão desfrutar do Five Lounge, um bar localizado no segundo andar, anexo ao Hotel NH. O lounge oferece um ambiente fechado com uma proposta de identidade visual e design que remete aos elementos da coquetelaria clássica e contemporânea. Além disso, há um amplo terraço no Complexo The Five, proporcionando um espaço ao ar livre com poltronas, sofás e ombrelones.

A experiência no wine & cocktail bar torna-se completa com o conceituado projeto “Tão Longe, Tão Perto”, que destaca vinhos brasileiros produzidos de forma artesanal, servidos diretamente nas torneiras. O chef Silvonei Souza preparou um menu especial, inspirado na culinária espanhola, que inclui seleções de tapas, como croqueta de jamón, corte de presunto serrano, croquetas de jamón e finger food de arroz de mariscos. Ainda, para animar as noites de quintas-feiras, o Five Lounge oferece uma programação especial com grandes nomes da cena musical curitibana.

Five Lounge (Foto: Fred Kendi)

Quem preferir um Carnaval mais relaxado, pode desfrutar dos brunches dominicais do hotel. Com um cardápio variado e espumante à vontade, o sunday brunch do NH Hotel está disponível pelo valor individual de R$ 95,00 + 10% por pessoa e funciona aos domingos, de 10h30 às 15h.

Para quem deseja aproveitar a estadia no primeiro hotel da rede espanhola NH Hotels no Brasil, o NH Curitiba The Five apresenta um valor promocional de R$ 460 (+15%) por dia para casal, com cortesia para crianças até 11 anos (sem cobrança de cama extra). O pacote inclui welcome drinks para todos os hóspedes e ainda oferece drinks “de esquenta” para aqueles que pretendem sair e curtir os dias de Carnaval na cidade.

Folia com guitarra: programação musical no Hard Rock Cafe Curitiba

Para os amantes da música e aqueles que não dispensam o rock’n’roll nem mesmo durante o Carnaval, o Hard Rock Cafe Curitiba preparou o “Almoço dos Astros”, com uma agenda de shows especiais, entre os dias 11 e 13 de fevereiro, com tributos que incluem apresentações de nomes icônicos como Mamonas Assassinas, Guns N’Roses e Red Hot Chili Peppers. Para os noturnos, a programação da casa de rock mais aclamada da cidade conta com nomes como Rock’n Samba, tocando uma mistura dos dois gêneros, Geração Coca Cola, com hits dos anos 80, e o brega rock nacional do Varal do Wando. As bandas se apresentam no palco principal, a partir das 19h.

Hard Rock Café Curitiba. (Foto: Divulgação)

Para os fãs de esporte, o Hard Rock Cafe transmite ao vivo a 58.ª edição do Super Bowl no domingo, dia 11, oferecendo uma experiência ainda mais especial, o espaço conta com um cardápio exclusivo para a data, chopp temático e sorteios. As vendas são pela plataforma Sympla com vagas limitadas, mais informações no site.

Além disso, o Hard Rock Cafe Curitiba possui área kids durante todos os dias da programação e as reservas podem ser feitas pelo WhatsApp: 41 99197-2620.

Carnaval com saúde e bem-estar

Enquanto muitos se divertem com a folia tradicional, outros preferem aproveitar o feriadão para cuidar do corpo e da mente. De 10 a 14 de fevereiro, a Estância do Lago – Spa & Wellness oferece uma programação especial de Carnaval com atividades relaxantes e revigorantes em meio à natureza exuberante.

Estância do Lago (Foto: Divulgação)

O espaço contará com uma programação de Carnaval para todos os gostos: caminhadas em meio à natureza; atividades físicas para todos os níveis; danças para se divertir e manter a forma; folia no deck da piscina, com música e animação; beach tennis para quem gosta de esportes; jogos para socializar e se divertir; alongamento para relaxar e prevenir lesões; hidromassagem para aliviar o estresse; personalização de camisetas que, além de ser uma atividade lúdica e divertida, os hóspedes as utilizam durante o “baile” para celebrar o carnaval; música ao vivo para embalar o feriadão; tradicional escolha do rei, da rainha e da musa do Carnaval 2024 do spa.

A Estância do Lago – Spa & Wellness está localizada na rua Pedro Teixeira Alves, 930 – Planta Maria Clara, Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. Mais informações pelo telefone (41) 3525-0000.

Bailinho de Carnaval à moda antiga

Pulinho de carnaval (Foto: Divulgação)

Para aqueles que querem se divertir em um verdadeiro baile de Carnaval à moda antiga, o Pulinho de Carnaval Palladium acontece no sábado e domingo, dias 10 e 11 de fevereiro. A Praça de Eventos do shopping Palladium, em frente às Lojas Americanas, no Piso L1, se transforma em um tradicional bailinho de Carnaval, com o espaço todo caracterizado. Na programação, marchinhas especiais para a criançada, além de atrações como ciranda, brincadeira de roda, trenzinho e muito mais. A diversão fica por conta da Banda Samba de Saia, que já participou de outros eventos carnavalescos no Palladium. O Pulinho de Carnaval acontece em quatro horários: no sábado e domingo, às 14h e às 18h, com duração de uma hora cada. A programação gratuita e aberta ao público é recomendada para crianças de até 12 anos, acompanhadas dos responsáveis.

