5 audiolivros para conhecer mais sobre destinos do Brasil antes da viagem

Antes de viajar, é comum fazer uma pesquisa detalhada sobre o destino para aprender mais sobre ele e entender o que te espera. Já pensou em conhecer a história da sua próxima escolha de uma forma diferente, ouvindo uma obra em formato de audiolivro? Com esses títulos, os viajantes poderão se conectar ainda mais com seu próximo destino, seja ele uma das encantadoras praias do nordeste, os prédios históricos de Minas Gerais, as coloridas ruas do Pelourinho em Salvador ou até mesmo a multifacetada capital de São Paulo.

Rio Grande do Sul por Ana Terra

A vida de Ana Terra, marcada por paixão, tragédia e lutas, é uma obra notável de Érico Veríssimo, destacando-se como um personagem inesquecível na literatura brasileira do século XX. Vivendo com sua família em uma fazenda isolada no interior do Rio Grande do Sul durante a segunda metade do século XVIII, os Terras enfrentam uma vida cotidiana árdua e perigosa, dependendo da colheita e enfrentando ameaças de índios e renegados castelhanos. Ana, a única filha, encontra Pedro Missioneiro ferido por um tiro. Um mestiço indígena e ex-lutador pela expulsão dos castelhanos, Pedro desencadeia uma atração trágica e irresistível em Ana, que transforma irreversivelmente as vidas da família Terra.

Ana Terra, escrito por Érico Veríssimo, narrado por Carlos Sobrinho. Duração: 3h52

Salvador (BA) por Capitães de Areia

A obra de Jorge Amado propõe uma mistura de realismo social e poesia, adentrando nas vidas de meninos abandonados de Salvador (BA), conhecidos como os Capitães de Areia. Liderados por Pedro Bala, esses jovens formam uma sociedade à margem da sociedade e lutam diariamente pela sobrevivência, oferecendo uma narrativa sobre negligência infantil e a busca por identidade em meio à pobreza e adversidade.

Capitães da Areia, escrito por Jorge Amado, narrado por Jorge Farias. Duração: 8h26

Belo Horizonte (MG) por Olhos D’água

“Olhos d’Água” é uma coleção de contos que oferece um retrato da pobreza e da violência urbana contra a população afro-brasileira periférica. Com uma prosa lírica e sensível, Conceição apresenta seus personagens de maneira multifacetada, abordando temas relacionados à desigualdade social e opressão em uma narrativa que se desenrola nos arredores de Belo Horizonte (MG).

Olhos d’água, escrito por Conceição Evaristo, narrado por Ludmila Lis. Duração: 5h25

São Paulo por Rita Lee: Outra Biografia

No meio de sua luta contra o câncer de pulmão, vivendo em sua fazenda no interior de São Paulo, Rita Lee documenta corajosamente sua jornada diária durante o tratamento, oferecendo ao público um relato franco, permeado pelo característico humor irônico e amoroso da cantora. Com um texto cuidadosamente preparado por Rita, a obra compartilha avisos do Universo e enriquece a compreensão dos seres de luz que influenciaram sua trajetória. Uma última chance de mergulhar nas profundezas do peculiar mundo de Rita Lee.

Rita Lee: Outra Autobiografia, escrito por Rita Lee, narrado por Mel Lisboa e Guilherme Samora. Duração: 2h56

Sertão Nordestino por Vidas Secas

“Vidas Secas”, uma obra-prima de Graciliano Ramos e um ícone do modernismo literário brasileiro, lançado em 1938, retrata de maneira realista a difícil vida de uma família de migrantes nos áridos sertões nordestinos. O protagonista, Fabiano, lidera sua esposa e dois filhos através da paisagem implacável, acompanhados por sua cadela Baleia. Os capítulos revelam a dura realidade da seca e a busca desesperada pela sobrevivência, promovendo uma denúncia contundente da miséria no sertão e tornando a obra atemporal em sua expressão magistral e sincera.

Vidas Secas, escrito por Graciliano Ramos, narrado por Sérgio Sartori. Duração: 3h38

