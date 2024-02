Da praia a montanha: Litoral Norte de São Paulo oferece opções para integrar os dois roteiros - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Entre o encanto das praias paradisíacas e a tranquilidade das montanhas, passar o carnaval no Litoral Norte de São Paulo se torna uma experiência única. Neste cenário, as cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte (Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba) se destacam como destinos ideais para aqueles que ficam divididos entre os lugares para viajar nesse período.

Com uma rica biodiversidade, a região preserva a exuberante Mata Atlântica, proporcionando uma experiência de carnaval diferente. Além das festividades típicas do período, o Litoral Norte de São Paulo é um convite ao ecoturismo. As cidades oferecem trilhas em meio à natureza, cachoeiras escondidas, e uma vista deslumbrante que só a combinação de praia e montanha pode oferecer.

“O Litoral Norte, é um dos principais destinos de ecoturismo do país e oferece uma experiência incrível aos milhares de visitantes que buscam a região no Carnaval. Os atrativos vão muito além da folia e os turistas podem desfrutar de roteiros de natureza e aventura nos cinco municípios. Esse segmento contribui não só para o desenvolvimento sustentável, mas movimenta toda a cadeia turística, impulsionando a economia local, gerando emprego e renda”, afirma o presidente do Circuito Litoral Norte, Caio Matheus.

Bertioga

Em Bertioga, por exemplo, a história ganha vida no Forte São João, a mais antiga fortaleza do Brasil. Já as escunas tradicionais da cidade levam os visitantes a uma viagem pelo tempo, navegando por praias e atrações locais. A Praia do Itaguaré, um paraíso escondido, oferece uma combinação única de mar, rio e Mata Atlântica, enquanto a Trilha do Guaratuba e o tranquilo percurso do rio Jaguareguava são convites para os apaixonados por ecoturismo.

Praia de Itaguaré/ Bertioga (Foto: Diego Bachiéga)

Caraguatatuba

Se destaca com seus mirantes panorâmicos, proporcionando vistas espetaculares da região, e se afirma como um ponto cultural vibrante, especialmente no complexo turístico do Camaroeiro. O Morro Santo Antônio, com seus 325 metros de altura, oferece uma perspectiva privilegiada da cidade e é um local predileto para os amantes de esportes aéreos.

Complexo turistico do Camaroeiro/ Caraguatatuba (Foto: Secretaria Municipal de Turismo de Caraguatatuba)

Ilhabela

Dispensa apresentações e encanta com a possibilidade de avistar mais de 350 espécies de aves, tornando-se um paraíso para os entusiastas de birdwatching. A rica história da ilha também se revela em locais como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso e a antiga Fazenda do Engenho D’Água.

Birdwatching/Ilhabela (Foto: Prefeitura Municipal de Ilhabela)

São Sebastião

Um convite a novas descobertas com o Arquipélago de Alcatrazes oferecendo um dos melhores pontos de mergulho do país. O centro histórico da cidade é um importante testemunho do passado, com construções coloniais bem preservadas. Já o bairro São Francisco é o coração da comunidade pesqueira local, mantendo vivas as tradições e a cultura caiçara.

Ilha de Alcatrazes/ São Sebastião (Foto: Prefeitura Municipal de São Sebastião)

Ubatuba

Apresenta a majestosa Ilha Anchieta, parte de uma área de proteção ambiental, onde a natureza se encontra com a história. O Projeto Tamar, com seu trabalho de preservação das tartarugas marinhas, é um exemplo de harmonia entre turismo e conservação. As Ruínas da Lagoinha, por sua vez, contam a história da produção de açúcar e cachaça da região, sendo um dos pontos mais fascinantes da cidade.

Projeto Tamar/ Ubatuba (Foto: Juliana Branco)

Juntas, essas cidades formam um mosaico de experiências para um carnaval em meio à natureza, curtindo sol e mar, mas também todas as possibilidades que a Mata Atlântica preservada pode oferecer.

Para conhecer as principais experiências do Litoral Norte de São Paulo acesse o site.

