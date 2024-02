Matiz Hotel Jaguariúna: O refúgio ideal para desfrutar do Carnaval em Holambra

Para quem procura uma experiência única durante o feriado de Carnaval, o Matiz Hotel Jaguariúna, administrado pela Hotelaria Brasil, é a escolha perfeita, oferecendo uma estadia confortável e tranquila a apenas 15 minutos de Holambra, cidade conhecida por suas celebrações carnavalescas singulares.

Localizado às margens da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), o Matiz Hotel Jaguariúna conta com acomodações bem equipadas, proporcionando o ambiente ideal para relaxamento após um dia repleto de atividades festivas do Carnaval em Holambra.

Para momentos de lazer, o hotel oferece uma piscina convidativa, perfeita para relaxar e se refrescar nos dias mais quentes. A academia, por sua vez, atende àqueles que buscam manter as atividades físicas em dia. Assinado pelo Chef Luciano Carlos, o restaurante oferece um buffet incrível e diversificado para suas refeições.

Carnaval em Holambra

Holambra vai além das tradicionais celebrações de rua durante o Carnaval. Com a participação de cerca de 25 blocos, a cidade se transforma em um palco de criatividade, beleza e diversidade. Cada bloco se esforça para superar o outro, resultando em um desfile único que destaca a identidade plural da cidade.

As noites do CarnaFlores em Holambra são pura diversão, com apresentações que atendem a todos os gostos musicais. Da música pop ao sertanejo, grupos de samba e pagode, a cidade ganha vida a partir das 20h, proporcionando entretenimento para toda a família.

Devido à popularidade das festividades em Holambra, a rede hoteleira local é disputada, especialmente durante datas festivas. Recomenda-se fazer as reservas com antecedência, assegurando um lugar no Matiz Hotel Jaguariúna para uma estadia inesquecível.

Mais informações e reservas acesse o site do Matiz Hotel Jaguariúna ou entre em contato pelo telefone (19) 974081327.

