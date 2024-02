Universal Studios Hollywood celebra o aniversário do SUPER NINTENDO WORLD com novidades imperdíveis

Universal City, California, 7 de fevereiro de 2024 – Este é um ano marcante no Universal Studios Hollywood já que o parque comemora o aniversário de um ano do SUPER NINTENDO WORLD, inaugurado em 17 de fevereiro de 2023. Os visitantes poderão curtir novas maneiras de subir de nível, incluindo a grande inauguração do novíssimo Power Up Cafe, a estreia da Golden Power-Up Band™ comemorativa e um Botton cortesia de Aniversário de 1 Ano, edição limitada.

A notícia coincide com o recente prêmio Theme Park Insider de 2024, no qual o SUPER NINTENDO WORLD foi votado pelos leitores do Theme Park Insider como a “Melhor nova atração de 2023”. E a comemoração continua em 2024.

Em 15 de fevereiro, o novo Power Up Cafe será inaugurado na New York Street, localizado no Upper Lot, parte superior do parque temático. Esse local com conceito original convida os visitantes a se energizarem mesmo fora do SUPER NINTENDO WORLD.

Essa cafeteria inovadora servirá um menu delicioso de itens temáticos do Super Mario™ Power Up, disponíveis exclusivamente nessa nova cafeteria permanente. Os visitantes poderão fazer seus pedidos no local ou pelo aplicativo oficial do Universal Studios Hollywood. Os lanches e bebidas incluem:

Lanches:

Super Mushroom Calzone: Calzone em formato de cogumelo recheado com pepperoni, salsicha, queijo mussarela e molho de tomate.

1-Up Mushroom Calzone: Calzone em formato de cogumelo recheado com espinafre, pimentão verde, cogumelo, queijo mussarela e pesto de manjericão.

Fire Flower Pretzel: Pretzel em formato de flor de fogo servido com queijo chipotle, molho de mostarda e de queijo branco.

Super Star Popcorn (pipoca super estrela): Pipoca amanteigada coberta com glitter comestível.

LEIA TAMBÉM: 6 destinos internacionais para fugir da folia do carnaval

Bebidas:

Coloque os torrões de açúcar Power Up para mudar a cor e o sabor.

Super Mushroom Fizz: Refrigerante de limão com pérolas de morango e um Super Mushroom Power Up de morango.

1-Up Mushroom Fizz: Refrigerante de limão com pérolas de maçã verde e um Power Up 1-Up Mushroom de limão.

Fire Flower Fizz: Refrigerante de limão com pérolas de laranja e um Fire Flower Power Up de manga.

Super Star Fizz: Refrigerante de limão com pérolas de limão e um Super Star Power Up de manga e abacaxi

Um destaque da celebração de um ano incluirá uma pulseira Golden Power-Up comemorativa e de lançamento especial, um complemento perfeito para as seis opções de pulseiras Power-Up existentes, todos com temas de personagens. A Golden Power-Up Band estará disponível para compra no local e nas lojas de varejo da SUPER NINTENDO WORLD, a partir de 17 de fevereiro.

Por tempo limitado, os visitantes também poderão receber um Botton de Aniversário de 1 Ano de cortesia. Essa peça comemorativa especial de colecionador estará disponível a partir de 17 de fevereiro e enquanto durarem os estoques, no Guest Relations, localizado dentro do parque temático.

SUPER NINTENDO WORLD

SUPER NINTENDO WORLD é uma área temática visualmente espetacular, localizada dentro de um terreno expandido do Universal Studios Hollywood. Desde a vibração das cores e da engenhosidade arquitetônica, a área apresenta a inovadora atração “Mario Kart™: Bowser’s Challenge”, bem como muitas atividades emocionantes e interativas para envolver a família no cativante Mushroom Kingdom. Junto a jantares temáticos no Toadstool Cafe™ e compras na loja 1-UP Factory™, SUPER NINTENDO WORLD é uma adição inspiradora e revolucionária ao parque temático mundialmente famoso.

A partir do momento em que os visitantes passam pelo famoso cano verde, uma jornada repleta de exploração, descoberta e diversão os aguarda, diferente de tudo que eles já experimentaram. A jornada começa quando eles entram no Castelo de Peach antes de se aventurarem no colorido Reino do Cogumelo.

LEIA TAMBÉM: Estamos testemunhando o fim das redes sociais?

SUPER NINTENDO WORLD leva os visitantes ao mundo de 360 ??graus de Mario, Luigi e Princesa Peach, onde eles se tornam parte integrante de seu universo emocionante. SUPER NINTENDO WORLD foi concebido em parceria com a Nintendo e os visionários da Universal Creative para oferecer entretenimento emocionante com adventos tecnológicos inovadores, inspirados em personagens e videogames que atraem os fãs da Nintendo há gerações.

Para mais informações e detalhes, os visitantes podem acessar o site da Universal Studios Hollywood.

The post Universal Studios Hollywood celebra o aniversário do SUPER NINTENDO WORLD com novidades imperdíveis appeared first on Uai Turismo.