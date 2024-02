Moonsplash, festival de música independente mais antigo do Caribe, retorna à Anguilla para a sua 34ª edição 

O festival de música mais eclético do Caribe, o Bankie Banx’s Moonsplash Music Festival, orgulhosamente anuncia sua 34ª apresentação anual que acontecerá dos dias 21 a 24 de março de 2024, no lendário bar de praia Dune Preserve.

O Moonsplash é mais do que apenas um conjunto de shows, é uma experiência imersiva e o festival de música independente mais antigo do Caribe. Dias ensolarados se fundem em noites enluaradas repletas da energia pulsante do reggae, do groove contagiante das batidas das ilhas e das performances eletrizantes de estrelas internacionais.

A programação deste ano promete ser um espetáculo, com:

21 de março: Coquetel de abertura com artistas locais no Savi Beach Club.

22 de março: Reggae Night recebe o Protoje, cantor jamaicano indicado ao Grammy.

23 de março: Legends Night volta ao passado com The Legendary Wailers, canalizando o espírito atemporal de Bob Marley e mergulhando todos os presentes nas raízes do reggae.

24 de março: O festival começará com um emocionante show de tributo a Jimmy Buffett e terá todos os presentes cantando junto. O Moonsplash terminará com performances de Mighty Mystic e The Moonsplash Allstars.

Além de apresentações musicais, o Moonsplash apoia ativamente as artes locais, as competições de barcos e iniciativas educacionais. O festival serve como uma plataforma para aspirantes a artistas da ilha, proporcionando oportunidades de interação com profissionais do setor. O impacto econômico do Moonsplash se estende além do festival e beneficia fornecedores em vários negócios em Anguilla.

“O Moonsplash é muito mais do que apenas música”, diz a mestre de cerimônias Oluwakemi Linda Banks. “É sobre se conectar com as pessoas, conhecer a beleza de Anguilla e deixar os ritmos da ilha tomarem conta de você.”

Os ingressos para essa experiência já estão à venda no site oficial do festival. Não perca a chance de fazer parte da 34º edição do Moonsplash e criar memórias que durarão a vida toda.

Oportunidades de patrocínio, entre em contato com: moonsplashfestival@gmail.com

Sobre o festival

Fundado em 1991 pela lenda do reggae Bankie Banx e seu amigo Bob Saidenberg, o Moonsplash é o festival de música independente mais antigo do Caribe. Conhecido por sua programação diversificada e atmosfera intimista, o Moonsplash recebeu estrelas globais como Jimmy Buffett, Toots e The Maytals, Buju Banton, Tarrus Riley, Gregory Isaacs, Chronixx, Romain Virgo, Third World, enquanto promove uma plataforma para talentos locais. Mais do que apenas um festival, o Moonsplash é uma vibrante vitrine da música, cultura e comunidade, pulsando com o espírito de Anguilla.

Para informações sobre Anguilla, visite o site oficial do Posto de Turismo de Anguilla: www.IvisitAnguilla.com; siga-nos no Instagram: @VisiteAnguilla. Hashtag: #MyAnguilla.

