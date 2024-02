Magic City abre inscrições para o Dia Nacional da Alegria 2024

O parque aquático Magic City, localizado em Suzano (SP) reafirma seu compromisso com a comunidade ao participar novamente do Dia Nacional da Alegria (DNA). No próximo dia 10 de abril, o complexo de lazer espera acolher 3 mil crianças e adolescentes de diversas ONGs e instituições para um dia especial de diversão, com acesso gratuito às piscinas, atrações e alimentação para os participantes.

Segundo a diretoria do parque, o objetivo do evento é celebrar a alegria e proporcionar experiências únicas para jovens que geralmente não têm acesso a esse tipo de lazer. ONGs e instituições interessadas em participar devem realizar suas inscrições para o processo seletivo até o dia 20 de fevereiro de 2024, acessando aqui, e aguardar o contato para entrevista e confirmação da participação.

“Ver sorrisos surgirem em cada criança é nossa maior recompensa. Não apenas oferecemos diversão; compartilhamos momentos que transformam vidas. É mais do que um trabalho, é uma missão de amor e inclusão. Neste ano, iremos priorizar instituições que ainda não participaram do evento no Magic.”, conta Amanda Barreto, analista de ESG do parque aquático.

Esta iniciativa faz parte do calendário da 14ª edição do Dia Nacional da Alegria, evento criado pelo SINDEPAT (Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas) em colaboração com a Adibra (Associação Brasileira de Parques e Atrações). Desde 2009, o Magic City participa do DNA, contribuindo para proporcionar experiências inesquecíveis a crianças em situação de vulnerabilidade.

O conceito do DNA foi criado há mais de uma década pelo SINDEPAT, com o apoio da ADIBRA. Neste ano, as atividades serão realizadas entre os dias 8 e 12 de abril em vários parques temáticos e atrações turísticas em todo o país.

Serviço

Site: Magic City

Informações:

Parque – (11) 4746-5803

Pousadas – (11) 4746-5805

