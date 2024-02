Red Bull lança competição inusitada que pode te fazer viajar de graça pela Europa

Que tal uma viagem pela Europa com amigos e sem gastar nada? Sim, isso é possível! Prepare a mochila, as habilidades de negociação e o carisma para a competição internacional ‘Red Bull Can You Make It?’. Com um conceito diferente, o evento reúne jovens do mundo inteiro para uma aventura de sete dias no Velho Continente, em que a única moeda de troca são latas de Red Bull. Os brasileiros interessados podem se inscrever até o dia 31 de março por meio do site e disputar o título diante de mais de 280 times, de 64 países.

A viagem acontece de 21 a 28 de maio, e as equipes serão avaliadas por três fatores diferentes: o número de pontos de controle que visitarem (onde pegam mais latas para continuar a jornada), o número de tarefas da ‘Lista de Desafios de Aventura’ que concluírem e os vlogs que precisarão fazer para registrar a aventura – que terá como linha de chegada a cidade de Berlim, na Alemanha. Durante todo o trajeto, os participantes não poderão usar nenhum dinheiro e terão apenas latas para trocar por caronas, comida, bebida e abrigo.

Em 2018, dois times brasileiros competiram pelo lugar mais alto do pódio. Em uma jornada cheia de estratégia e desafios, o trio João Couto, Lucas Guerra e José Neto, do time Braza, teve a Itália como ponto de partida, passando pela Áustria e Alemanha e finalizando na Holanda. O time encerrou a disputa na quarta posição – classificação que nenhuma equipe brasileira havia alcançado até então.

Nesta edição, o evento conta com as parcerias globais de Xiaomi e Meininger Hotels.

Dicas para se dar bem!

Em destaque na última edição do evento, o time Braza separou algumas dicas para os interessados em participar se destacarem. “Invista no vídeo de inscrição, na forma como você se apresenta e explique o que você tem a oferecer. Fizemos um vídeo criativo, contando uma história, e colocamos vídeos de coisas mais radicais e diferentes que fizemos na vida” sugere João, líder do trio mineiro. “Depois disso, a partir do momento que estiver na competição, tente descansar sempre que possível, anote todos os desafios que precisam ser cumpridos e, claro, mantenha o sorriso no rosto e lance o charme brasileiro para conseguir finalizar os desafios”, avalia.

Como se inscrever?

Para se inscrever, é necessário ter entre 18 a 24 anos, um passaporte válido e seguir os passos abaixo:

Chame seus amigos e monte uma equipe composta por três membros; Crie um vídeo simples e divertido de 60 segundos, em inglês ou em português com legenda em inglês, explicando porquê o seu time deve ser selecionado; É só aguardar! Os resultados serão divulgados no dia 15 de abril.

