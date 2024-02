Quinta do Olivardo realiza a primeira noite do “Vinho dos Mortos” em 2024 - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

A Quinta do Olivardo, vinícola e restaurante de São Roque, promove o primeiro “Jantar do Vinho dos Mortos” deste ano, agendado para 17 de fevereiro. A celebração, que já é tradicional na casa, proporciona uma experiência única, com música ao vivo e pratos autênticos da culinária da Ilha da Madeira.

Durante o evento, os participantes têm a oportunidade de enterrar uma garrafa de vinho, preenchendo uma ficha com informações como lote e data de enterro. Após seis meses, retornam para desenterrar e apreciar a bebida, agora com características mais equilibradas e delicadas ao paladar.

Evento Vinho do Mortos (Foto: Divulgação)

A prática de enterrar vinhos, teve origem em Portugal no ano de 1807, quando o país foi invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Diante da situação, os portugueses optaram por enterrar seus bens, incluindo garrafas de vinho. Após a retirada das tropas francesas, os habitantes de Portugal recuperaram os pertences, desenterraram os vinhos e foram surpreendidos por um sabor aprimorado. O que deu início ao que chamaram de “vinho dos mortos”.

Para recriar o ambiente das residências do século XIX, o local é iluminado exclusivamente com tochas e velas. Quem passar pelo evento, pode desfrutar do serviço de restaurante, que oferece uma gastronomia lusitana rica em cores e sabores.

Além disso, os participantes apreciam clássicos da música portuguesa ao vivo, interpretados pela fadista Ciça Marinho.

O evento “Vinho dos Mortos” ocorre todo terceiro sábado do mês, das 19h às 22h e as reservas podem ser efetuadas por meio do telefone (11) 98856-3222.

Serviço

Quinta do Olivardo – São Roque

Jantar dos Vinhos dos Mortos

Quando: Dia 17 de fevereiro, das 19h às 22h

Local: Quinta do Olivardo – Estrada do Vinho, km 4 – São Roque, SP

Instagram: @quintadoolivardo

WhatsApp: (11) 98856-3222