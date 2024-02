Sandro Dias, o ‘Mineirinho’, visita parque de realidade virtual em Olímpia

Hexacampeão mundial de skate, Sandro Dias, o “Mineirinho”, marcou presença no Orionverso e testou as experiências imersivas do parque de realidade virtual de Olímpia (SP). O skatista, que tem em seu currículo grandes conquistas, como ser considerado o “Rei do 540º”, uma das manobras mais difíceis do skate, explorou as experiências sensoriais imersivas do Orionverso no fim de semana do feriado de Carnaval.

Acompanhado da família, a esposa Gabriela Muller e dos filhos Gabriel e Maya, Sandro Dias se surpreendeu com as experiências do parque de realidade virtual. “Quem gosta de emoção e adrenalina não pode deixar de experimentar o VR Space Ride. É animal. Fiquei sem fôlego”, afirma o hexacampeão.

O skatista e a família se divertiram ainda numa corrida automobilística em ambiente virtual. O brinquedo cria uma experiência imersiva para os jogadores, permitindo que eles sintam como se estivessem realmente dentro do carro, com toda a sensação de velocidade, da curva das pistas e da emoção de competir contra outros pilotos.

Sandro Dias também colocou os óculos de realidade virtual e foi transportado para uma corrida de moto. Os controles são semelhantes ao de uma motocicleta de verdade, e o skatista inclinou para fazer curvas, acelerou e freou em circuitos de corrida e estradas sinuosas. “Nos divertimos muito neste universo futurista. É sensacional. Nunca tinha vivido estas experiências em nenhum outro lugar, nem fora do Brasil. Vale muito a pena visitar o Orionverso”, avisou.

O parque

Com um investimento de R$ 38 milhões, o Orionverso é um parque temático de realidade virtual inédito na América Latina. Localizado em Olímpia, oferece 20 experiências únicas de realidade imersiva.

Serviço

Orionverso

Av. Aurora Forti Neves, 632, Olímpia (SP)

Horário: todos os dias, das 9h à meia-noite

Entrada: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

Passaporte: R$ 150 (inteira) e R$ 100 (meia)

Crianças até 3 anos – entrada gratuita