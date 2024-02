Prado Moto Rock 2024: A paixão sobre duas rodas e o ritmo do rock invadem a cidade baiana

Prado, a capital baiana do motociclismo, está prestes a receber o evento que promete agitar as ruas e elevar a adrenalina ao máximo: o Prado Moto Rock 2024. Entre os dias 05 a 10 de março de 2024, a cidade se tornará o epicentro de uma experiência única. Reunirá amantes do motociclismo e do rock, além de atrair milhares de turistas para conhecerem as belezas da região.

Organizado pela Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras, Pousadas e Estabelecimentos Comerciais (APRHOPE), o evento chega à sua 16ª edição com um histórico de mais de 20 anos de credibilidade, consolidando-se como um dos maiores e mais tradicionais encontros do Brasil. A APRHOPE, em parceria com a Prefeitura Municipal de Prado e diversas instituições públicas e privadas, garante uma programação diversificada e atrativa para todos os públicos.

O Prado Moto Rock 2024 não é apenas um encontro de motociclistas, mas sim um catalisador econômico e turístico para a região. Com mais de 1.500 motoclubes reunindo cerca de 20 mil pessoas por dia, o evento movimenta a economia local, impulsionando a atividade dos hotéis, pousadas, restaurantes e comércios, e promovendo o turismo sustentável.

O que você encontrará no Prado Moto Rock 2024

Além dos shows de bandas de referência nacional, regional e local, o evento oferece uma ampla gama de atividades, incluindo: Recepção exclusiva para Motociclistas e Motoclubes no portal de abertura do evento, apresentação de vídeos educativos com temas sobre a história do Rock, o estilo de vida sobre duas rodas e outros assuntos ligados ao evento e à cidade de Prado, Cumuruxatiba, Guaratiba e Corumbau, cartilha da Sustentabilidade – Prado Moto Rock, premiação aos motoclubes, sorteios de brindes para participantes, exposição e comercialização de produtos e serviços para motociclistas e turistas, campanha solidária de arrecadação de alimentos e inclusão da participação de escolas e centros de assistência na programação do evento.

A expectativa para a 16ª edição do Prado Moto Rock é alta. Este evento não só reforça a identidade cultural da região, mas também coloca Prado no mapa como um destino turístico imperdível, situado na Costa das Baleias, com sua rica biodiversidade e hospitalidade incomparável.

Mais informações: (73) 98115774 / (73) 991291680