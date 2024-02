Do sertão ao litoral: comece a planejar seu carnaval 2025 na Bahia - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

O carnaval mal acabou, mas os planos para o próximo já começaram. Afinal, para conseguir escolher a melhor viagem para esse feriadão tão disputado, é preciso que o planejamento comece o quanto antes. Para os fãs de folia ou para quem gosta do sossego, escolher passar o Carnaval na Bahia garante experiências maravilhosas. Pode-se tanto estar com os pés na areia nas praias paradisíacas de Itacaré, ou em meio às paisagens da joia do sertão, a cidade de Paulo Afonso. Uma coisa é certa: experiências únicas não faltam. Conheça 4 destinos que oferecem programação diferenciada, perfeita para quem prefere se afastar das grandes folias em terras baianas:

Chapada Diamantina

Chapada Diamantina (Foto: Divulgação)

Destino para quem curte turismo de aventura, a Chapada Diamantina está situada no coração do estado. O Parque Nacional da Chapada Diamantina tem uma paisagem marcada por serras, montanhas, chapadões e outras formações que rendem vistas cinematográficas. É ideal para quem curte contato próximo com a natureza, já que os principais atrativos da região incluem matas, nascentes, mirantes, grutas e algumas das mais incríveis cachoeiras da Bahia. Entre os atrativos que precisam fazer parte da sua experiência estão o Morro do Pai Inácio, a Cachoeira da Fumaça, a Gruta da Pratinha, o Poço Encantado e o Parque Municipal de Mucugê.

Paulo Afonso

Localizada no sertão baiano, a 460 km de Salvador, a cidade de Paulo Afonso é conhecida como um oásis no meio do sertão. Fica situada à margem do Rio São Francisco, fazendo divisa com os estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Um dos grandes atrativos da cidade de Paulo Afonso é a formação rochosa do cânion do Velho Chico – considerado o maior cânion navegável do mundo. O município ainda conta com roteiros turísticos diversos, como o maior complexo de usinas hidroelétricas subterrâneas do mundo, administrado pela CHESF, parque que possui cachoeiras que formam trilhas e cavernas.

Cânion do Rio São Francisco em Paulo Afonso (Foto: Divulgação)

Quem curte história não pode deixar de conhecer a casa onde nasceu Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita de Lampião. O local virou um museu e tem toda sua estrutura arquitetônica da época mantida. Fica no povoado Malhada da Caiçara, zona rural do município, e faz parte do Roteiro Cânion e Cangaço.

Corumbau

O nome completo dessa faixa de areia é, na verdade, Reserva Extrativista Marinha de Corumbau. Ela fica na região conhecida como Costa do Descobrimento, que abriga também a cidade histórica de Porto Seguro. Corumbau é um daqueles tesouros escondidos que têm tudo para entrar na lista de melhores viagens da sua vida. O mar de águas calmas e mornas é a melhor pedida para quem procura uma oportunidade de relaxar sem pensar no amanhã.

Praia da Boca da Barra em Corumbau (Foto: Divulgação)

Para chegar até Corumbau, você pode contratar um passeio saindo das praias vizinhas, Caraíva ou Cumuruxatiba. A partir de Caraíva, também dá para fazer o percurso a pé, passando por Barra Velha e pelo Parque Nacional do Monte Pascoal. É só ter disposição – a caminhada é de aproximadamente 8 quilômetros.

Costa do Cacau – Destino 2 em 1: Ilhéus e Itacaré

Composta por 11 municípios, a Costa do Cacau, na Bahia, é conhecida pela exuberância natural e praias paradisíacas. Entre eles estão Ilhéus e Itacaré, regiões que ganharam ainda mais notoriedade com a estreia do remake da novela Renascer, na Globo. Para além da cultura do cacau, Ilhéus e Itacaré são ótimas para viajantes que se interessam por ecoturismo e história.

Costa do Cacau (Foto: Luan Investimentos)

Em Itacaré, seu roteiro carnavalesco pode ir de praias desertas e trechos de Mata Atlântica preservada, até morros e rios. Também não faltam oportunidades de praticar esportes aquáticos: o destino é um verdadeiro paraíso para surfistas. Vale a pena visitar a Praia de Itacarezinho, a Praia do Resende e a Praia da Ribeira. Vale tirar um tempinho para conhecer também o Centro de Itacaré. Ele está cheio de restaurantes, bares, lanchonetes, lojinhas de artesanato e vários outros estabelecimentos.

Já Ilhéus é conhecida mundialmente como Terra do escritor Jorge Amado, Terra da personagem Gabriela e dos Coronéis do Cacau. Caminhado pelo centro da cidade é possível identificar locais históricos habitados pelas personagens ficcionais, além da casa de Jorge Amado, um museu para apreciadores da história do Brasil e da literatura.

A seleção de destinos foi realizada pela a Luan Investimentos, incorporadora e construtora com empreendimentos que vão do Oiapoque ao Chuí, dos mais diversos padrões, entre eles no Sul da Bahia e no sertão.