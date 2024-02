Se prepare para o maior festival gastronômico all inclusive do país - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

O Festival Mr. Moo é conhecido por sua diversidade culinária e atmosfera vibrante. O evento agora está sob gestão da holding RMC, que promete surpreender ainda mais este ano ao ser o primeiro evento gastronômico a oferecer all inclusive de alimentos e cerveja Heineken, além de incluir um show especial da renomada dupla sertaneja Bruno e Marrone em sua programação. O evento acontece no dia 18 de maio em São José dos Campos e promete encantar paladares e ouvintes, proporcionando uma experiência única para os amantes da boa comida e música.

Chefs renomados de todo país estarão distribuídos em mais de 50 estações, apresentando uma variedade de cortes ovinos, bovinos, suínos, além das novidades como cardápios vegetarianos, veganos e italianos, prometendo agradar a todos os gostos e restrições alimentares.

“O Festival Mr. Moo sempre busca surpreender e oferecer uma experiência única aos seus visitantes. Neste ano, seremos os primeiros a oferecer gastronomia, entretenimento e all inclusive de Heineken distribuído em um complexo de bares com estoque concentrado e operação fast drink, enriquecendo ainda mais o evento com boa bebida, boa comida e boa música. Um novo Moo, uma nova era de acontecimentos”, explica Bruno Alvarengas, fundador e organizador do evento, junto com a holding RMC.

Festival Mr. Moo (Foto: Divulgação)

Além da oferta gastronômica, o Festival Mr. Moo proporciona diversas atividades de entretenimento para os participantes, incluindo uma roda gigante e balão para apreciar a vista panorâmica do evento, além de palcos com uma variedade musical que culminará em um show especial da dupla sertaneja Bruno e Marrone.

“Estamos muito felizes em participar do melhor Festival do Brasil e levar nossa música para esse evento tão especial”, declarou Bruno, da dupla Bruno e Marrone. “É uma honra fazer parte de uma celebração que valoriza não apenas a gastronomia, mas também a cultura e a música brasileira.”

Pensando em todos os detalhes, o festival traz uma experiência desde o estacionamento, ao complexo de banheiros, com hall de entrada temático, estações de lavabos com higienização em tempo integral e acessibilidade.

