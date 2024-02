A folia ainda não acabou! Aproveite a “Ressaquinha do Thermas da Mata” - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

O carnaval oficial acabou, mas ainda há muito o que aproveitar. Localizado a apenas 30 minutos de São Paulo capital, o Thermas da Mata convida famílias a estenderem a comemoração com a “Ressaquinha do Thermas da Mata”, que oferece mais de 15 atrações para todas as idades.

No final de semana de 17 a 18 de fevereiro, o parque contará com programação especial para continuar a diversão dos foliões. No período, os visitantes poderão curtir um bloquinho do time de recreação do parque e a presença dos Thermalucos. Para a “Ressaquinha do Thermas”, os ingressos têm valores a partir de R$89 o Adulto, R$59 o Infantil e R$35 o Baby.

Além disso, há também o Combo Aniversariante de 4 ingressos por R$307,90 (R$61,58 por pessoa), onde o aniversariante não paga.

Com fácil acesso pela Rodovia Raposo Tavares e pelo Rodoanel, o Thermas da Mata tem localização privilegiada para os visitantes das principais cidades da região metropolitana de São Paulo. O parque é o destino ideal para quem deseja aproveitar a continuação da folia sem passar horas na estrada.

As atrações incluem a Praia da Mata, que com sua piscina de ondas e temperatura aconchegante de 32 graus, proporciona a sensação de estar em uma praia paradisíaca. A Hot Island, com sua piscina e ofurôs aquecidos até 36 graus, oferece um relaxamento incomparável. Para os aventureiros, o parque apresenta o Cyclone, um tobogã de 65 metros de altura, e o Space Music, o segundo toboágua musical da América Latina. E a grande novidade do parque, o Brabus, um desafiante toboágua de cápsula que sai de uma torre de 20 metros de altura.

Além das piscinas, o Thermas da Mata conta com um lago, um bosque, cabanas relaxantes, a Praça das Águas e tirolesa, garantindo diversão para toda a família. Para completar, a área gastronômica oferece mais de 20 opções de alimentação, incluindo sorvetes, frutas e chopp geladíssimo.

Novidade: Thermas sem chuva

Até o final de fevereiro, o parque aquático está oferecendo o programa “Thermas sem chuva” já incluso em seus ingressos. Com a compra antecipada deste serviço pelo site, os visitantes garantem outro ingresso para retornar ao parque em outra data, caso chova durante sua visita. Essa é uma excelente opção para aqueles que desejam garantir sua diversão, independentemente do clima.

Vale lembrar que o “Thermas sem chuva” está disponível apenas para compras online, com no mínimo um dia de antecedência, e é imprescindível a apresentação dos ingressos em bom estado na data da visita.