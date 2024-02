Quaresma e Semana Santa: jejum, oração e renovação da fé!

Passados os festejos da carne, quem dançou, dançou, quem não dançou, resta rezar!

Entramos oficialmente esta semana, na Quarta-Feira de Cinzas, de acordo com o calendário cristão, no tempo da Quaresma!

Este é o período conhecido e dedicado à preparação para, após jejuns, reflexões e penitências, celebrarmos a Páscoa!

Para os fiéis seguidores, que também se dedicam com mais afinco às práticas de atos de caridade, a Quaresma é entendida como um espaço de 40 dias, conforme o estabelecido no século IV, depois de Cristo. Mas desde o papado de Paulo VI, a Quaresma é celebrada, com 44 dias de duração.

O mais curioso é que tanto a quaresma quanto o carnaval têm datas móveis. A quaresma sempre após o carnaval. No entanto, o que define o período carnavalesco no calendário, é exatamente a data da Páscoa. Isso de acordo com o que ficou estabelecido no primeiro Concílio de Niceia, no ano de 325.

Neste encontro de bispos, entre outras coisas, foi estabelecida a data da Páscoa, levando em consideração o equinócio e as fases da lua.

De acordo com os estudiosos, “por meio da data da Páscoa, é que se encontra o dia da terça-feira de Carnaval, portanto a quarta-feira seguinte, a de cinzas, é quando a quaresma começa a ser contada”!

A Quaresma

Nos documentos que referendam o Concílio de Niceia, foi observada a citação do termo “Tessarakonta”, uma palavra grega que traduzida significa “quarenta”. Após tantas referências, a quaresma começou a ser praticada.

Não é bem claro o motivo pelo qual se definiu a Quaresma com 40 dias de duração, mas pode-se entender por exemplo, que o jejum de Jesus Cristo no deserto, que perdurou por “40 dias e 40 noites”, pode ter influenciado esta decisão da igreja.

Por tradição, os católicos mais fervorosos passam estes dias de quaresma, levando a sério as penitências, o jejum e as suas obras de caridade! É o tempo de cuidar de corpo e da alma, evitando comer carne vermelha, evitando excessos em todos os sentidos na vida e muito menos permitir práticas pecaminosas.

A prática do jejum é observada e considerada pelos Padres, que em suas respectivas paróquias lembram e recomendam aos seus fiéis, que seja realizada durante os 40 dias de extensão quaresmal.

Também por tradição, aqueles que realizam o jejum não devem consumir carne vermelha ou mesmo doces ou bebidas alcoólicas, caracterizando os sacrifícios, a penitência.

Do que será o jejum, fica a critério de cada fiel, mas ainda que em tom de brincadeira, os párocos lembram, que jejuar de “coisa ruim”, não adianta nada. A penitência deve ser sentida, portanto temos que eleger algo que nos seja muito caro, para jejuarmos!

Já com as carnes, normalmente a chamada “abstinência” é mais praticada às sextas-feiras e especialmente na Sexta-Feira Santa. É aí, que os peixes ganham mais espaço às mesas.

Hoje em dia e com a força da tecnologia, a reaproximação com o sagrado, com o divino ou com Deus, como queiram, vem sendo amplamente recomendado e as formas de que isso seja consumado são as mais variadas.

Vale aumentar a leitura da Bíblia, dar mais espaço para as suas orações, frequentar mais as missas e realmente praticar atos de caridade, mas com o coração aberto e com disposição para a fé, mesmo porque, sempre saberemos a quem ajudar neste período do ano.

É sabido, que para algumas denominações evangélicas, a Quaresma não é observada no mesmo estilo católico, para eles, as práticas do jejum, da leitura bíblica e das orações devem ser constantes, permanentes no dia a dia.

Campanha da Fraternidade

Outra tradição brasileira, para a comunidade católica neste período é a realização da já tradicional “campanha da Fraternidade, que para 2024 traz o tema “Fraternidade e amizade social, vós sois todos, irmãos e irmãs”.

Liderada pela CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Campanha da Fraternidade tem objetivos permanentes desde sua criação. No site da CNBB encontramos estes objetivos, que são, “Despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, comprometendo o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária – todos devem evangelizar e todos devem sustentar a ação evangelizadora e libertadora da igreja.”

Segundo o site da CNBB, a “Campanha da Fraternidade tornou-se expressão de comunhão, conversão e partilha” e é assumida pelas igrejas particulares da igreja católica no Brasil.

A intenção é que se construa uma verdadeira fraternidade, que todos se deixem transformar pela vida fecundada pelo Evangelho e que o reino de Deus se torne mais visível, especialmente quando se recorda a ação da fé, o esforço do amor e a constância na esperança em Jesus Cristo.

Como manifestação já tradicional do Vaticano, o Papa Francisco, em sua mensagem à CNBB pelo lançamento da Campanha da Fraternidade na Quarta-Feira de Cinzas, entre outras reflexões, comenta que “Como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a Terra, nossa Casa Comum, sem jamais perdermos de vista o Céu, onde o Pai nos acolherá a todos como seus filhos e filhas.”

A Semana Santa

E finalizando o período quaresmal, a Igreja Católica celebra a Semana Santa!

No Brasil e em especial no estado de Minas Gerais, a Semana Santa é também uma das principais motivações para o fluxo turístico, já que as cidades se esmeram ao lado das paróquias para oferecerem um encantamento diferenciado nesta época do ano.

Em Ouro Preto, um ícone histórico de Minas Gerais, em 2024 a Semana Santa ficará a cargo das Paróquias de Nossa Senhora do Pilar e da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

A Semana Santa é quando acontecerá a celebração dos mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Tradição em Ouro Preto

Tradicionalmente, em Ouro Preto, as Ordens Terceiras e Associações Religiosas das paróquias, participam intensamente das celebrações agregando ainda mais valores de cunho devocional e cultural aos eventos.

Por lá, no período da quaresma acontecerão celebrações da Via-Sacra, às sextas feiras bem cedinho e a poderosa adoração do Santíssimo.

O tradicional “Setenário das Dores de Maria”, também será celebrado tanto na Basílica de N.S. do Pilar, quanto no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Vale a pena conferir, pela reflexão das dores e pela beleza harmônica da trilha sonora, que normalmente é apresentada ao vivo durante as celebrações!

Na sexta-feira, 22 de março, acontecerá na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, após o encerramento do Setenário das Dores de Maria uma procissão com a Imagem de Nossa Senhora das Dores para a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, quando será entoado o Canto do “Inflammatus”.

É o começo de um período pra lá de especial em Ouro Preto. Vale a pena ficar ligado na programação de toda a semana Santa, que segue no período de 24 a 31 de março com celebrações fascinantes e religiosamente comoventes.

Para tanto, damos destaque para a sexta feira da paixão com o significativo “Sermão das Sete últimas palavras do Divino Redentor na Cruz”, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo. A Solene Ação Litúrgica em Memória da Sagrada Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo nas Igrejas: Basílica de Nossa Senhora do Pilar, São Francisco de Paula e Capela de São Sebastião e a singela apresentação do figurado bíblico e Cerimônia do Descendimento da Cruz, no Largo do Rosário, seguida de uma piedosa Procissão do Enterro, conduzindo as imagens do Senhor Morto e da Virgem Dolorosa até o Santuário Nossa Senhora da Conceição.

Um verdadeiro espetáculo de fé, devoção e respeito ao sagrado! Um primoroso momento cultural para ser contemplado!

Celebração da Páscoa

E vale também reforçar a importância religiosa e turística do Domingo da Ressurreição, com a celebração da Páscoa do Senhor. Este domingo começa com a Missa Festiva na Basílica de Nossa Senhora do Pilar e Procissão da Ressurreição conduzindo o Santíssimo Sacramento até o Santuário de Nossa Senhora da Conceição. À chegada, bênção solene do Santíssimo Sacramento e celebração da missa festiva.

À noite, fechando as programações religiosas de Ouro Preto, a Missa Solene na Basílica de Nossa Senhora do Pilar com a Coroação da Imagem de Nossa Senhora das Dores em seu Triunfo e Canto Solene do “Te Deum”, outra joia do cancioneiro religioso ouropretano, brilhantemente mantido até os dias de hoje!

Pois é, a folia acabou e já que dizem, que no Brasil o ano só começa após o carnaval, fica o convite, vamos juntos, começar o nosso ano rezando!!

