Luxo no Ceará: simplesmente Casana

Faz um tempo que venho questionando a definição de luxo no turismo. Até porque uma viagem é muito mais que um voo e uma hospedagem. É um conjunto de expectativas e experiências interdependentes, que necessariamente passa por diversos agentes, pontos de contato, por uma infinidade de possibilidades exclusivas ou não. No entanto, a hospedagem é um dos pontos máximos dessa jornada que é viajar. Um hotel que propõe exclusividade, privacidade, menu sofisticado e personalizado, além de integração com as belezas naturais que o cerca é um luxo que não passa despercebido, ou: simplesmente Casana.

Lembro quando foi fincada a primeira estaca no que seria um dos maiores hotéis de luxo (ou pós-luxo) do Brasil. Alguns anos depois e o Casana recebia artistas, empresários, estrangeiros e muitos brasileiros, principalmente de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Petiscos servidos na piscina. Rolinho Vietnamita e pasteis de queijo brie (Foto @paespelomundo)

Praia do Preá

Uma semana no Ceará e os ventos a oeste me levaram mais uma vez às praias de ventos fortes e ao espírito esportivo nas águas do Preá, onde o hotel Casana propõe dias de descanso, gastronomia internacional e atividades ao ar livre para renovar energias.

Na chegada, um ambiente repleto de referências de design contemporâneo totalmente integrados a areia, aos ventos que jorram bem-estar onde quer que você esteja: no lounge, na área da piscina, no bar ou no restaurante. O Casana conta com 7 exclusivas suítes, escola de kitesurfe, sala de tv, sala de massagem, escritório, além de um mirante para um pôr do sol inesquecível com direito a brindes e canapés feitos personalizados pelo chef.

Aulas de beach tennis com o professor Régis (Foto: @paespelomundo)

Na suíte com piscina exclusiva, onde me hospedei, 80m2 de espaços interligados entre área interna, externa e banheiros. Muitos destaques, como por exemplo, a cama atoalhada na área do deck para os momentos na piscina e a própria piscina com pedras especiais. O ventilador de teto modelo spitfire, que é uma obra de arte, ou ainda o banheiro que reúne espaço interno e externo com duchas e hidromassagem. Ou ainda os amenities Clarins, demonstrando mais uma vez atenção aos detalhes.

Café e design

Na gastronomia, uma viagem para todos os gostos. O café da manhã servido no restaurante (ou no quarto), tem opções regionais como o açaí, o cuscuz, queijo coalho, suco de abacaxi e capim limão, os cafés: coado, na prensa francesa ou na Chemex (outra obra de arte); as frutas com iogurtes, ou ainda, as receitas francesas como o croque madame, tudo feito com ingredientes frescos numa cozinha onde é possível ver cada movimento da equipe.

Poke de atum com manga e chips de macaxeira (Foto; @paespelomundo)

E não para por ai. Uma nova peça de atum tinha acabado de chegar no primeiro dia de nossa hospedagem. O Joaquim, gerente de AB mandava avisar que uma das sugestões do chef André Wunderlich para o dia seria um crudo de atum (fresquíssimo), mas que se tivéssemos outra receita, poderíamos solicitar para nosso almoço ou jantar.

As referências da gastronomia mundial aparecem em cada menu do dia, como a salada Thai com manga e camarões (uma das mais tradicionais na Tailândia); o cuscuz marroquino, curry de camarões e legumes levemente apimentados servidos com arroz basmati (um toque indiano); ou ainda o sirigado ao molho de beurre blanc (manteiga francesa).

Salada Tailandesa (Foto: @paespelomundo)

Gastronomia pelo mundo

Entre meio dia e final da tarde, mais um menu de petiscos para descontrair, como as saladas que podem ser criadas a gosto; ou se preferir pasteis de queijo brie, dadinho de tapioca, rolinho vietnamita (com opção vegana), além de queijos e charcutaria brasileira.

Quimdim com calda de maracujá (Foto: @paespelomundo)

Além da composição saudável dos ingredientes e receitas, inclusive nas sobremesas feitas pelo chef Patissier, uma equipe de hostess se reveza para atender as solicitações mais exigentes de cada hóspede, além de oferecer experiências exclusivas, como um brinde no mirante ou a fogueira.

E como uma experiência deve observar o serviço. O Casana traz um atendimento impecável do começo à despedida. Aliás, uma despedida emocionante como os melhores serviços do mundo são capazes de fazer.

Restaurante Casana (Foto: @paespelomundo)

A beleza, o diferencial, que o Casana traz para seus clientes é uma imersão sofisticada nos ventos e sabores do Ceará. Ambientes que trazem nos traços a integração com a natureza da forma mais elegantemente sustentável. Quando um empreendimento entende seu papel social, econômico, ambiental e a transformação que isso acarreta na cidade e no país é um presente para o turismo brasileiro. Este, que cada vez mais busca seu espaço competitivo no exterior. O Casana é simplesmente assim. Bravo!

