Olimpíadas de Paris: Conheça alguns aplicativos que podem facilitar sua viagem

Estamos em ano de Olimpíadas e esse ano a sede é Paris, capital da França. Em julho, diversos turistas irão se deslocar até a Cidade Luz para acompanhar e torcer pelos atletas brasileiros. Acertar todos os detalhes com antecedência é primordial para evitar imprevistos. Os brasileiros não precisam de visto para entrar no país europeu, mas é preciso verificar se o passaporte está em dia – válido até três meses a partir da data de saída do território europeu -, assim como a vacina contra a febre amarela. Além da documentação atualizada, é importante se planejar e escolher opções econômicas e práticas para viajar a Paris, considerada uma das cidades mais caras da Europa.

É possível reunir uma série desses cuidados na palma da mão. Confira alguns aplicativos que podem facilitar a sua viagem:

Paris Aéroport

O aplicativo oficial dos aeroportos de Paris oferece todas as informações necessárias para facilitar a experiência dos usuários. Nele, os turistas podem acessar os dados detalhados sobre as companhias aéreas, horários de voos, terminais e até mesmo os portões de embarque — além de estarem atualizados sobre possíveis atrasos. O aplicativo também oferece uma visão completa dos serviços disponíveis nos aeroportos, incluindo opções como restaurantes, locação de veículos e lojas.

Bonjour RATP

Outro aplicativo oficial importante para ter no celular é o da empresa de transportes públicos da capital francesa. Ele oferece informações abrangentes sobre o trânsito local — além de realizar cálculos de trajetos, distâncias e estimativas de tempo de viagem. Com ele, o turista pode baixar mapas, offline, garantindo que possa se localizar mesmo em áreas sem conexão à internet.

Meu SUS Digital

Anteriormente chamado de ConecteSUS, o aplicativo reúne as informações médicas dos usuários do Sistema Único de Saúde. Nele, o viajante consegue acessar seu comprovante de vacinação de Covid-19 e febre amarela — ambas exigidas para visitar Paris. Para sincronizar as informações, é preciso entrar no aplicativo com a conta Gov.br.

Duolingo

O Duolingo é um aplicativo educativo que ensina diferentes idiomas aos seus usuários. São mais de 100 cursos em 40 idiomas diferentes, de inglês, espanhol e francês até alemão e japonês. As lições do aplicativo focam em objetivos da realidade, como fazer pedidos em um restaurante e as normas sociais no aprendizado da língua — o que pode ser particularmente útil durante uma viagem.

Wise

A conta multimoedas da Wise permite ao usuário manter saldo em mais de 40 moedas em um só lugar, funcionando como uma casa de câmbio no celular. A plataforma usa o câmbio comercial — aquele mostrado no Google — para conversão de moedas. O usuário tem a comodidade de poder pagar pela conversão com Pix a qualquer momento do dia durante os sete dias da semana e ter seu saldo disponibilizado instantaneamente na conta. Após transferir saldo para sua conta, o cliente consegue gastar como um local em mais de 170 países, incluindo a França, com um cartão de débito internacional, com IOF de apenas 1,1%.

Com esses aplicativos será muito mais fácil aproveitar as Olimpíadas em Paris!

