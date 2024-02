BH Airport é o melhor avaliado na categoria

A BH Airport conquistou a primeira posição no ranking dos melhores aeroportos no Brasil que atendem entre 5 e 10 milhões de passageiros. Essa classificação é baseada nos dados da Pesquisa Nacional de Satisfação de Passageiros, referente ao quarto trimestre de 2023, conduzida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos.

LEIA TAMBÉM: Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é uma “mini cidade”, declara o Diretor de Operações do BH Airport

De acordo com o levantamento, a nota geral do aeroporto alcançou 4,56, em uma escala de 1 a 5. A pesquisa avaliou diversos aspectos, incluindo atendimento, infraestrutura, limpeza, segurança e conveniência. A BH Airport demonstrou excelência em todas essas áreas, proporcionando uma experiência positiva e eficiente para os viajantes.

Dardânia Costa Leite, gerente Administrativa e Financeira, expressou sua satisfação com o reconhecimento: “Estamos orgulhosos de sermos reconhecidos como o melhor aeroporto para passageiros em nossa categoria. Isso é resultado do trabalho sério de nossa equipe e do compromisso contínuo em oferecer serviços com excelência para os nossos clientes”.

A coleta de dados ocorre por meio de entrevistas presenciais nas salas de embarque e desembarque dos aeroportos pesquisados. Os passageiros avaliam 17 indicadores, atribuindo notas de 1 a 5 para cada um deles. Ao final, também avaliam sua satisfação geral com o aeroporto. Esses dados são essenciais para melhorar a experiência de viagem e garantir qualidade na prestação do serviço.

LEIA TAMBÉM: “Minas Gerais é um destino do mundo e amplia a percepção do Brasil no exterior”, diz Marcelo Freixo, presidente da Embratur