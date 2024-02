Nikkey Palace, em São Paulo, oferece estrutura completa e ótima localização - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Situado no icônico bairro da Liberdade, o Nikkey Palace Hotel está há menos de 10 minutos da Avenida Paulista – o maior centro financeiro de São Paulo – e a 1 quilômetro da área central da cidade. O empreendimento é uma referência para hospedagem, alimentação e por sediar eventos na capital paulista oferecendo uma equipe totalmente preparada para atender todas as necessidades do cliente. É uma verdadeira experiência hospedar-se e provar dos seus inúmeros serviços.

Alimentos e Bebidas diversificados e de qualidade

Na área de alimentos e bebidas o Nikkey Palace Hotel é uma grande referência aos hóspedes e público em geral. Logo na parte da manhã, a qualificada equipe prepara diariamente um delicioso desjejum, que pode ser no estilo americano ou oriental, servido das 6h30 às 9h30 no restaurante, que contempla as culinárias brasileira, japonesa e oriental. Os clientes podem provar os melhores e mais tradicionais pratos tradicionais japoneses como sunomono, tsukemono, yakizakana e, no cardápio brasileiro oferece uma variedade de pães, frios, sucos, frutas, iogurtes e pratos quentes.

O Nikkey Restaurante atende durante o café da manhã, almoço e jantar, em um ambiente que remete ao mundo asiático, sendo que o café é incluso na diária. Além de atender aos hóspedes durante o café da manhã, o Nikkey Restaurante é aberto ao público diariamente. A decoração é tipicamente oriental, desde as luminárias até o estilo do jardim. Há ainda as Ozashiki (salas de tatame japonesas). No total são três salas e cada uma delas acomoda até 8 pessoas e há necessidade de reserva antecipada com custo adicional.

O Nikkey Restaurante comporta até 150 pessoas no salão principal e traz aos seus clientes uma experiência no mundo oriental, desde o sabor dos pratos até os detalhes de sua decoração e excelente atendimento.

Para completar, recentemente foi aberta a Cafeteria Itigo Itie, que tem ambiente descontraído e oferece cardápio que celebra a tradicional e equilibrada confeitaria japonesa, com cafés, doces, sucos, chás e salgados especiais.

Tradição em sediar grandes eventos

Outro destaque do Nikkey Palace Hotel é a versatilidade de sua área de eventos, com espaços exclusivos e equipados para sediar reuniões, bodas, casamentos, simpósios e encontros comerciais. Os espaços têm infraestrutura completa e tradição na realização de eventos de sucesso.

No primeiro andar há uma sala que pode ser locada por hora, podendo servir de coworking. No térreo, um espaço que pode receber até 600 pessoas em auditório. Há ainda o mezanino, com espaços modulares para se adequar ao tamanho do evento e do público. Além disso, há cozinhas equipadas em todas as áreas, dando mais conforto ao organizador. No décimo primeiro andar o Le Rouge é um espaço que comporta todo o tipo de celebração.

Além disso, o Nikkey Palace Hotel tem uma equipe totalmente especializada no atendimento e nas necessidades do seu evento. Na área de serviços, o Nikkey Palace Hotel oferece cabelereira, manicure, spa completo com piscina, sauna masculina e feminina, massagens e terapias relaxantes.