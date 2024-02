Conheça Al-Ula, o novo destino da Qatar Airways no Oriente Médio

Posicionada na antiga Rota do Incenso, entre a região onde hoje fica situado o Yêmen e o Egito, Al-Ula se tornou um verdadeiro centro de intercâmbio comercial e cultural. Suas cidades e oásis constituíram pontos importantes de parada para os comerciantes de incenso, mirra, especiarias e outras mercadorias preciosas.

Os viajantes podem desfrutar dos passeios envolventes de Al-Ula, que revelam os tesouros escondidos da cidade, sítios arqueológicos, instalações artísticas e muito mais. Dentre as atividades está a visita à cidade nabateana de Hegra, uma antiga cidade de 52 hectares também conhecida como Madain Saleh, que foi justamente o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO da Arábia Saudita.

Os pontos turísticos da cidade enfatizam a sinergia entre modernidade e história. Confira três dos principais a seguir:

Pedra do Elefante

A formação natural parece um elefante com uma tromba presa ao solo e é cercada por outras centenas de monólitos rochosos. À medida que o sol se põe, as cores empoeiradas brilham, revelando marcas e manchas causadas pela chuva, que moldou estas pedras durante milénios.

Mirante Harrat Uwayrid

A segunda reserva da biosfera na Arábia Saudita, localizada na parte ocidental do país, abriga espécies globalmente ameaçadas de extinção. A vista do mirante proporciona visuais verde do oásis, sendo o melhor horário antes do pôr-do-sol, quando as montanhas avermelhadas têm cores mais vivas.

Maraya

Instalado no deserto da Árabia Saudita, o local é o considerado o maior edifício espelhado do mundo, registado em Janeiro de 2020 pelo Livro Guinness dos Recordes Mundiais. O prédio é uma sala de concertos que também é um centro de eventos artísticos e culturais em AlUla.

Agora, os brasileiros podem aproveitar Al-Ula com ainda mais facilidade. A Qatar Airways anunciou a cidade como uma nova opção em sua malha de destinos, com dois voos semanais partindo de Doha. Aos passageiros que partem de São Paulo, a viagem é completa com apenas uma parada na capital do Catar. Com a novidade, a Qatar Airways eleva o número total de destinos para a Arábia Saudita para 10, incluindo 125 voos semanais em AlUla, Dammam, Gassim, Jeddah, Medina, NEOM, Riad, Tabuk, Taif e Yanbu.

“Como destino, AlUla incorpora a mistura de história, cultura e luxo, tornando-a uma cidade de visita obrigatória no Reino da Arábia Saudita. Estamos muito satisfeitos por expandir a nossa rede na Arábia Saudita para 10 destinos com esta nova adição e por servir o nosso principal mercado com diversas opções de viagens em todo o mundo. A Qatar Airways espera oferecer aos viajantes na Arábia Saudita uma experiência incomparável a bordo da nossa companhia aérea líder e através do Melhor Aeroporto do Médio Oriente, o Aeroporto Internacional de Hamad”, disse o CEO da Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer.

As tarifas da Qatar Airways de São Paulo (GRU) para AlUla (ULH) começam em US$ 1.256 + impostos na Classe Econômica e US$ 5.318 + impostos na Classe Executiva.

Horários de voo para AlUla:

Domingo (horário local)

Doha (DOH) para AlUla (ULH) – QR1202 Partida 07h35, chegada 10h15

AlUla (ULH) para Doha (DOH) – QR1203 Partida 11h45, chegada 13h55

Sexta-feira (horário local)

Doha (DOH) para AlUla (ULH) – QR1202 Partida 07:30, chegada 10:10

AlUla (ULH) para Doha (DOH) – QR1203 Partida 12h15, Chegada 14h25