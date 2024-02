Tchéquia confirma 2023 como um grande ano para seu turismo - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Os números são claros: a Tchéquia está na moda entre os viajantes latino-americanos e o Brasil liderou este grupo em 2023, com 47.508 visitantes. Um impressionante aumento de 47,5% em relação ao ano anterior. Em 2023, a Tchéquia registrou um total de 166.035 visitantes da América Latina, o que representa um aumento de 35% em relação ao ano anterior. O México também bateu seu recorde, que durava desde 2012, com 46.198 visitantes, apresentando um crescimento de 41,5% em relação a 2022. A Argentina juntou-se ao impulso com 15.980 visitantes em 2023, um aumento de 62%. Os restantes países latino-americanos estão concentrados num número significativo de 56.349 e nesse grupo estão Colômbia, Peru, Chile, entre outros.

Outro dado importante é o incremento da estadia média dos viajantes que subiu para 3,44 dias permitindo a oportunidade de mergulhar na rica história, cultura vibrante e beleza natural da República Tcheca. O Brasil, mais uma vez, encabeça a relação, com 3,57 de média, a maior entre todos os latino-americanos.

Foto: Divulgação

Mais popular

Quanto às regiões mais populares, Praga continua sendo o destino estrela, atraindo 90% das noites de turistas estrangeiros. No entanto, outras regiões como a Morávia do Sul, a Boêmia do Sul e Olomouc também estão ganhando terreno, oferecendo aos viajantes uma variedade de experiências autênticas fora do circuito turístico tradicional.

A alta temporada na Tchéquia vai de maio a outubro, oferecendo aos visitantes a oportunidade de desfrutar do clima ameno e de uma vasta gama de eventos culturais e festivais.

LEIA TAMBÉM: Conheça Al-Ula, o novo destino da Qatar Airways no Oriente Médio

No total mundial, a Tchéquia acolheu invejáveis 9.559.091 turistas estrangeiros em 2023 e continua a se recuperar para atingir os números pré-pandemia, consolidando a sua posição como um destino turístico de topo na Europa Central. Alemanha, Eslováquia, Polônia, Estados Unidos e Grã-Bretanha continuam a ser os principais países emissores de turistas para a República Tcheca.

Para saber mais sobre as maravilhas que a República Tcheca tem a oferecer, visite o site Visit Tchequia.