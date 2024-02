Qatar Airways Holidays lança pacotes de viagem para a temporada 2024 de Fórmula1®

DOHA, Catar – A Qatar Airways, parceira global e companhia aérea oficial da Fórmula1®, em parceria com a Qatar Airways Holidays, anunciou hoje o lançamento de seus pacotes de viagem para o Mundial de Fórmula1® da FIA™ 2024. O lançamento permitirá que fãs de mais de 40 países estejam perto das corridas e desfrutem de experiências únicas.

Os pacotes de viagem para fãs – que incluem voos, acomodação em hotel, ingressos para corridas do F1® Paddock Club ou Grandstand e traslados ao aeroporto para todas as corridas globais (excluindo Catar) – estão disponíveis para compra no site da Catar Airways (página disponível somente em inglês).

Semelhante aos pacotes inaugurais, os desta temporada incluem uma variedade de opções flexíveis e com preços competitivos para destinos selecionados de corridas de F1® 2024. A novidade é que, em 2024, os fãs também são incentivados a experimentar passeios guiados pelas pistas, caminhadas pelos pit lanes e muito mais com os pacotes F1® Paddock Club™, com descontos de até 20% em corridas globais. Um dos melhores locais para assistir todo o espetáculo, oferecendo culinária de classe mundial e bebidas à vontade, o Paddock Club™ é o auge da hospitalidade da F1®.

O vice-presidente sênior da Qatar Airways Holidays, Steven Reynolds, disse: “Estamos entusiasmados em mais uma vez oferecer nossos pacotes de viagem aos entusiastas do automobilismo em todo o mundo, oferecendo aos nossos passageiros uma experiência incomparável para testemunhar a emoção cheia de adrenalina do esporte. Trabalhamos duro para criar esses pacotes acessíveis que oferecem valores imbatíveis e esperamos ajudar os fãs a viajarem para corridas em todo o mundo, para o que promete ser mais um calendário de grande sucesso da F1®.”

Além disso, os membros do Privilege Club da Qatar Airways podem acumular Avios e Qpoints ao adquirir os pacotes, acumulando recompensas para usar em viagens e experiências futuras, ajudando-os a reter e alcançar rapidamente o próximo nível. Os membros também podem adquirir o seu pacote utilizando dinheiro + Avios.

A companhia aérea ainda será parceira titular de quatro outras corridas este ano, incluindo o GP da Áustria de Fórmula1® Qatar Airways 2024, GP da Inglaterra de Fórmula1® Qatar Airways 2024, Fórmula1® Qatar Airways Azerbaijão Grande Prêmio 2024 e Fórmula1® Qatar Airways Grande Prêmio Qatar 2024.