O melhor da mesa catalã pelas mãos de um chef laureado com estrela Michelin

Com 105 anos de existência, o Majestic Hotel & SPA Barcelona acumula premiações, sendo reconhecido por sua excelência de serviços e sofisticação. Por trás dos sucessivos títulos obtidos no quesito gastronomia – entre eles o de Melhor Brunch da Europa – há um nome. Trata-se do prestigiado chef Nandu Jubany, laureado com uma estrela Michelin e que comanda – ao lado do chef executivo David Romero – a equipe que atende os três espaços gourmets do hotel: o Restaurante SOLC, o El Bar del Majestic e o terraço La Dolce Vitae. Ao lado de sua equipe, o chef reforça a posição de destaque da propriedade quando se fala em culinária de alto padrão na capital catalã. Em sua proposta, ele aposta nas tradições da cozinha local, sazonal e mediterrânea, preparada com produtos e ingredientes da mais elevada qualidade. Uma experiência que leva hóspedes e clientes a uma imersão em um universo de sabores que delicia os paladares mais exigentes em diferentes momentos do dia ou da noite.

Nandu Jubany e o chef executivo do hotel David Romero (Foto: Divulgação)

Restaurante SOLC

Localizado no primeiro andar desse imponente edifício neoclássico do Paseo de Gracia, o restaurante SOLC foi concebido para homenagear a cozinha catalã e seus produtos locais, que são utilizados em receitas que respeitam e exaltam as tradições regionais. Para isso, o hotel dispõe de uma propriedade própria na zona de Maresme (a poucos quilômetros do restaurante e a poucos metros do Mediterrâneo), onde são cultivados os vegetais colhidos diariamente para o comensal saborear no menu, que é uma vitrine de celebração à produção sazonal. O cardápio é completado com peixes trazidos diariamente do mercado de peixe de Barcelona e carnes fornecidas por produtores locais, cuja qualidade é um símbolo de confiança.

Embasada nesta proposta, visitantes e hóspedes do Majestic encontram no SOLC um ambiente charmoso e acolhedor, comprometido em apresentar apenas o melhor da gastronomia regional, executada pelo chef executivo, ??David Romero. Entre as tentadoras sugestões do menu, como prato principal é possível saborear receitas preparadas sob forte inspiração na gastronomia catalã, como salada de alho-poró com favas baby, alcachofras e brotos de endívia. Outras opções igualmente irresistíveis são as lulas de La Barceloneta preparadas em sua tinta, a caçarola de camarão com nhoque de açafrão, o tartare de filé mignon de novilho acompanhado de suflê de batata e pescoço de porco Ral d?Avinyó com creme de abóbora e sálvia. Para acompanhar, uma carta de vinhos selecionados, com destaque para os rótulos AA CAU D?EN GENÍS – Cuvée Majestoso, elaborado na Vinícola Alta Alella, no coração de Maresme, cujo processo de vinificação contou com o sommelier do SOLC.

Majestic Breakfast Experience (Foto: Divulgação)

De quarta a sexta-feira, durante o horário do almoço, o restaurante oferece um menu fixo que varia de acordo com o produto sazonal. Também há opção à la carte ou menu degustação, que é uma experiência culinária que permite aos clientes saborear os mais variados pratos do restaurante em uma única ocasião. Para complementar, essa vivência gourmet pode ocorrer em uma área envidraçada do restaurante, que é ideal para contemplar a paisagem e as construções históricas de Barcelona.

Café da manhã e brunch premiados

Em 2018, o Majestic Hotel & Spa Barcelona recebeu o prêmio de Melhor Café da Manhã de Hotel da Europa na 16ª edição do Prix Villégiature, atribuído todos os anos aos melhores estabelecimentos de hospedagem da Europa, África, Oriente Médio e Ásia. Esta premiação foi revalidada pelo Beyond Luxury Awards 2022. Tanto reconhecimento tem justificativa: o café da manhã é uma combinação de produtos locais de qualidade, sabores mediterrâneos saudáveis ??e preparo diário de mais de 100 itens. Tudo servido em um ambiente exclusivo, renovado e banhado de luz natural e com atendimento impecável por parte do staff.

Eleito o Melhor Brunch de Hotel de Luxo 2023 na 3ª edição do Beyond LuxuryAwards, o Majestic atrai, todos os domingos, os paladares mais exigentes no horário do Brunch Gourmet do SOLC. Trata-se de uma experiência culinária com um nível incomparável de luxo e produtos da região catalã (“from farm to table”) do Mediterrâneo, incluindo aperitivos de todos os tipos, saladas, carnes, peixes defumados e doces. A experiência se completa com um showcooking em que a equipe da cozinha prepara na hora pratos por encomenda.

Brunch Gourmet de SOLC (Foto: Divulgação)

Este prêmio, nas palavras do diretor-geral do Majestic, Pascal Billard, tem grande significado. “É uma honra ser reconhecido mais um ano por um júri de especialistas do setor de luxo. Temos uma identidade única que não se repete em nenhum outro lugar. Somos muito mais do que um hotel, pois cuidamos de forma permanente e atenta de cada detalhe e seguimos nos adaptando aos novos tempos para que, tanto aos que já nos conhecem ou os que acabam de nos descobrir, sejam capazes de viver a verdadeira experiencia do luxo atemporal , algo que nos é tão característico”, afirma.

O El Bar del Majestic e o terraço La Dolce Vitae

Por seu constante movimento, pode-se afirmar que o coração do Majestic Hotel & SPA Barcelona é o El Bar del Majestic. Com ambiente intimista, descontraído e totalmente aberto à cidade, é um cenário perfeito para conversas demoradas acompanhadas de aperitivos, um bom copo de vinho e, ainda, com cardápios para almoço e jantar. Este espaço aconchegante conta com uma extensa carta de vinhos, cavas e champanhes das melhores vinícolas e safras. Diante de tanta variedade, na dúvida um barman pode indicar o que mais agradar ao cliente. O momento se torna ainda mais especial com o acompanhamento de um piano de cauda, que ganha vida a cada tarde nas mãos de pianistas experientes.

El Bar del Majestic (Foto: Divulgação)

Novidade da temporada, o El Bar del Majestic conta, desde o início de fevereiro, com um novo conceito para adocicar ainda mais os dias na cidade: o Sweet Majestic Pastry Corner, espaço dedicado à alta doçaria que põe à disposição dos hóspedes e visitantes uma série de criações preparadas pelo chef de confeitaria do hotel, Marc Pérez. De acordo com a estação do ano e o dia, as tentadoras propostas açucaradas variam para se adequar à tradição catalã conforme a época do calendário. Dessa forma é possível degustar a conhecida coca de Sant Joan durante o solstício do verão europeu, nougat ou o tradicional bolo dos reis magos durante o Natal. Diariamente o menu propõe alguns clássicos da cozinha catalã, como o dedo de caramelo, os famosos bolo Jean-Marie Hiblot e de limão, além de cookies de pistache e também com praliné de caramelo e chocolate, além do elogiado gateau de Savoie.

Por sua vez, o terraço La Dolce Vitae, situado no rooftop do hotel (10º andar) e ao redor de uma piscina, é a joia do Majestic. Com vista privilegiada de quase toda a cidade, incluindo seus marcos arquitetônicos, como a Catedral da Sagrada Família, Casa Batlló e Torre Agbar, o ponto mais alto do edifício é ideal para relaxar, saborear um lanche ou mesmo mergulhar na piscina.

La Dolce Vitae rooftop terrace (Foto: Divulgação)

Em relação às delícias servidas no terraço, o chef Nandu Jubany imprime seu talento em um menu que muda a cada estação, mas que preserva alguns itens clássicos que não podem faltar na culinária catalã, como as tradicionais tapas. A oferta gastronômica se complementa com uma seleção de vinhos, champanhes e uma lista atualizada de coquetéis. Além disso, DJs renomados costumam embalar as tardes de hóspedes e clientes. Não por acaso o La Dolce Vitae conquistou em 2019 o Prix Villégiature, conferindo ao hotel o prêmio de Melhor Terraço da Europa. Em 2022, a mesma premiação foi concedida pelo Beyond Luxury Awards. Se já era uma referência, o local tornou-se um dos espaços de reunião e entretenimento mais exclusivos e reconhecidos do centro de Barcelona. Gastronomia de primeira e entretenimento garantidos.

