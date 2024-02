Uma abordagem estruturada na Gestão de Projetos Turísticos: trilhando as melhores práticas

Com o encerramento das festividades de Carnaval, é hora de voltar o foco para os desafios e oportunidades que o restante do ano nos reserva.

Prepare-se para uma série de posts que prometem enriquecer seu conhecimento em gestão de projetos, especialmente quando aplicado ao setor do turismo.

Esta série de posts é fundamentada no Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, conhecido como PMBOK e que, em sua 7ª edição, continua sendo uma referência internacional amplamente reconhecida no campo do gerenciamento de projetos. Ele oferece diretrizes e melhores práticas para profissionais em todo o mundo.

Esses posts trarão insights valiosos, estratégias eficazes e casos práticos, destacando como a gestão de projetos pode ser um elemento-chave na construção e aprimoramento de experiências turísticas.

Esteja preparado para uma jornada de aprendizado significativa que alia padrões globais de gerenciamento de projetos à prática no contexto específico do turismo.

Gerenciando projetos

Vamos conhecer alguns conceitos-chave de gerenciamento de projetos, que irão facilitar o seu entendimento de uma forma ampla em relação à gestão de projetos.

Começando com o conceito de projeto. Afinal de contas, você já deve ter ouvido a palavra projeto em vários contextos, não é mesmo?

Um projeto é um esforço planejado com um objetivo específico a ser alcançado em um prazo determinado, utilizando recursos como pessoas, dinheiro e materiais. No contexto do turismo, pense em criar um evento cultural em uma cidade. Esse evento seria um projeto, com metas claras, como organizar as apresentações, atrair participantes e garantir uma experiência única para os visitantes.

O gerenciamento de projetos, por sua vez, é uma abordagem estruturada que engloba processos, técnicas e conhecimentos para conduzir um projeto, desde a sua concepção até a conclusão.

No turismo, imagine a construção de um novo resort como um projeto. O gerenciamento de projetos é aplicado para definir claramente o escopo do empreendimento, elaborar um cronograma para a construção, alocar recursos, gerenciar riscos e garantir que o projeto seja entregue dentro das expectativas, proporcionando uma experiência turística excepcional.

Essa experiência turística é o resultado do projeto, ou seja, são os benefícios e valor que o projeto deve entregar.

Podemos trabalhar com programas, que são um conjunto de projetos relacionados e gerenciados de forma coordenada. Como exemplo, podemos citar um programa de resgate cultural, com o objetivo de fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo. Nesse programa, poderíamos ter projeto de pesquisa, projetos de sensibilização à população, entre outros.

Já o portifólio de projetos representa um conjunto de projetos, programas e/ou atividades agrupadas que são gerenciados de forma coordenada para obter benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente.

Neste caso, vamos pensar que uma região turística que precisa ser desenvolvida e, para isso é necessário um plano estratégico. Esse portifólio pode incluir diversos projetos, como a construção de infraestrutura turística, implantação de rotas de cicloturismo, desenvolvimento de iniciativas de marketing, projetos de inovação, além de programas de financiamento para empreendedores, entre outros. A gestão do portfólio garante que os projetos individuais estejam alinhados e permite uma abordagem holística para impulsionar o turismo na região, contribuindo para uma gestão mais eficaz.

O Gerente de Projeto

E quem é a pessoa que lidera a equipe do projeto e é responsável por alcançar os objetivos do projeto? Aqui temos o Gerente de Projeto. Imagine um guia turístico que orienta os turistas por paisagens desconhecidas! Assim é o gerente de projetos, ele lidera uma equipe por meio dos caminhos desafiadores do desenvolvimento e execução do projeto, facilitando o trabalho do time.

Neste post, você teve a oportunidade de conhecer alguns princípios-chave que orientam comportamentos e ações dos profissionais na gestão de projetos. Além desses conceitos, a agilidade na adaptação a mudanças, a comunicação eficaz com diferentes partes interessadas e a gestão proativa de riscos sustentam o sucesso em projetos turísticos.

