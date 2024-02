CVC se prepara para a baixa temporada com promoções e produtos exclusivos

A partir do mês de março, o setor de turismo dá as boas-vindas ao período da Baixa Temporada, o que para os consumidores significa a oportunidade de economizar. É neste período, entre março e até meados de junho, que viajar pelo Brasil ou exterior custa, em média, 30% mais em conta se comparado com a Alta Temporada, de acordo com o levantamento da CVC.

Além dos preços mais em conta, a CVC também ampliou a disponibilidade de pacotes para o período, especialmente com produtos exclusivos. Somente em voos exclusivos da operadora são mais de 50 mil assentos de março a junho, para destinos nacionais e internacionais. Os voos partem de 17 origens do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Manaus, Salvador, entre outras.

Desconto para o 2º passageiro

Nos pacotes exclusivos, ainda há opções com descontos de até 50% para o 2º passageiro. Essa condição tem saídas de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Belo Horizonte, rumo a alguns dos destinos do Nordeste mais procurados pelos clientes da operadora, como Maceió, Porto Seguro, Una, Arraial D’Ajuda, Prado e Santa Cruz Cabrália.

Nessa condição, pacote de 8 dias em Maceió (AL), com passagem aérea de ida e volta (saindo de Belo Horizonte) e hospedagem no Hotel Expresso R1, sai a partir de 12x R$ 195 para o primeiro passageiro e a partir de 12x R$ 137 para o segundo. Já pacote de 8 dias em Arraial D’Ajuda (BA), com passagem aérea de ida e volta (saindo de São Paulo) e hospedagem no Arraial do Sol Beach Hotel, sai a partir de 12x R$ 207 para o 1º passageiro e a partir de 12x R$ 120 para o 2º.

Hotéis e resorts nacionais com descontos de até 60% durante a baixa temporada

A promoção também inclui outras ofertas, como hotéis e resorts nacionais com descontos de até 60%, incluindo hospedagem grátis para crianças (idades podem variar de acordo com a política de cada hotel). Nessa oferta, hospedagem em Porto Seguro (BA), no Aquaville Apart Hotel, tem diárias com café da manhã a partir de R$ 113 por pessoa e cortesia para uma criança de até 6 anos no mesmo quarto dos responsáveis.

Outro exemplo é hospedagem em Natal (RN), no Praiamar Natal Hotel, que tem diárias com café da manhã a partir de R$ 290 por pessoa, incluindo cortesia para uma criança de até 12 anos no mesmo quarto dos responsáveis. Para quem busca hospedagem em Gramado (RS), diárias com café da manhã no Wyndham Gramado Termas saem a partir de R$ 231 e também incluem cortesia para 1 criança de até 12 anos.

Outra promoção é condição exclusiva com a Rede Carmel, que tem descontos de até 20% na CVC e hospedagem grátis para 1 criança de até 12 anos. A condição é válida para viagens adquiridas até 29 de fevereiro e embarques entre 3 de março e 20 de junho. Hospedagem no Carmel Cumbuco Resort, em Aquiraz (CE), tem diárias a partir de R$ 583 por pessoa. Já o Carmel Charme Resort, em Cumbuco (CE), tem diárias a partir de R$ 887 por pessoa. Ambas com café da manhã e com a cortesia para 1 criança.

Temporada de Cruzeiros e viagens para o exterior

Outro destaque fica para a temporada de Cruzeiros, grande sucesso do verão e que ainda tem opções de saídas até abril. Por exemplo, cruzeiro de 3 dias, saindo de Santos (SP) e passando por Búzios (RJ), em cabine interna dupla e com pensão completa, sai a partir de 12x R$ 175 por pessoa, com saída em 14 de abril. Para quem quer se programar para a temporada 24/25, que começa em novembro, a CVC também já iniciou as vendas.

Para quem busca oportunidades para viajar ao exterior, a promoção da CVC também tem condições especiais. Hotéis e resorts nos principais destinos internacionais estão com até 35% de desconto. Por exemplo, hospedagem em Orlando (EUA), no hotel Developer Inn Express Fundamental, tem diárias a partir de R$ 125 por pessoa em apartamento quádruplo, com cortesia para 2 crianças de até 17 anos no mesmo quarto dos responsáveis. Já hospedagem em Montevidéu (Uruguai), no Hotel Crystal Tower, tem diárias com café da manhã a partir de R$ 210 por pessoa, com gratuidade para 1 criança de até 2 anos.

As condições também incluem dólar reduzido para Estados Unidos, Caribe e América do Sul. A oferta é válida para pacotes com aéreo e hotel e nos produtos exclusivos CVC (voos exclusivos e bloqueios aéreos), nas compras realizadas até 28 de fevereiro. Os destinos contemplados na promoção são países na América do Sul (Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai, Uruguai), destinos nos Estados Unidos e no Caribe (Cancún, Cartagena, San Andres, Aruba, Curaçao e Punta Cana).

Circuitos Europeus

Para quem procura opções para viajar à Europa, há condições especiais nos Circuitos Europeus, produto exclusivo da CVC que está entre os mais procurados pelos clientes e contemplam diversos destinos. Os circuitos incluem hospedagem em hotéis bem localizados, passeios pelos principais pontos turísticos, deslocamento terrestre e guia falando português para acompanhar toda a viagem. Na promoção, roteiro passando por Lisboa (Portugal), Mérida e Madri (Espanha) sai a partir de 12x R$ 280 por pessoa. Outra opção é roteiro por Paris, Blois, Tours, Bordeaux e Lourdes, na França, além de San Sebatian e Madri, na Espanha, que sai a partir de 12x R$ 436 por pessoa.

Além das promoções, a CVC facilita as condições de pagamento, com parcelamento estendido em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Também é aceito pagamento via pix, boleto e, ainda, a utilização do saque aniversário FGTS para compras de viagens nas lojas CVC. As ofertas de viagens podem ser conferidas nas mais de 1.000 lojas exclusivas e agências autorizadas de todo o país, e também no site e no aplicativo.