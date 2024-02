Cuidado com golpe na venda de ingressos para eventos

Há um dito popular que o ano só começa, efetivamente, após o carnaval. Passada essa maratona de festividades, é oportuno que você faça um balanço dos fatos acontecidos na experiência. Também, que comece a pensar nas demais programações para o ano de 2024.

Terminada uma jornada ou viagem turística, você costuma fazer um levantamento daquilo que deu certo e o que por ventura possa ter saído em desconformidade com o que planejou?

Pois é! Uma das questões essenciais das viagens, ou seja, o planejamento nunca pode ser deixado de lado. Novos planejamentos devem ser realizados tendo como base as experiências vivenciadas, alheias ou conhecidas através das notícias, por intermédio de todos os canais disponíveis.

Golpe na venda de ingressos

Pensando numa agenda segura, previamente programada, inúmeras pessoas costumam estabelecer suas metas para os destinos de viagens e eventos relativos a um determinado período. Comumente, fazem isso através da aquisição de pacotes de viagens e compra antecipada de ingressos para eventos.

Aproveitando as veiculações de fatos públicos e notórios recentes, ocorridos no carnaval deste ano, tal como um golpe da venda de ingressos para o camarote da Sapucaí, traremos o alerta sobre como adotar procedimentos que mitiguem eventuais fraudes.

Podemos acompanhar, em fontes abertas de jornalismo, que a irmã de um ex-jogador de futebol, famoso pelos grandes times defendidos, está sendo acusada de estelionato. A suposta criminosa é acusada de vender ingressos falsos para camarotes da Marquês de Sapucaí. Trata-se de um investimento de custo elevado, em média cada vítima teria sido lesada em quantia estimada de R$5.000.

A mesma autora, tratada como suspeita até o momento, também teria aplicado golpes em pessoas interessadas em curtir o Rock-in-Rio, em datas anteriores.

Com o objetivo de não cair em golpes ou fraudes, em tempos de facilidades na aquisição de quaisquer produtos, e também, da velocidade em que as informações chegam até as pessoas, torna-se fundamental que todas as circunstâncias sejam confirmadas e certificadas.

Para facilitar a vida de nossos leitores, em nosso texto de hoje, vamos compartilhar dicas para que consumidores possam realizar seus desejos, através de suas compras, com maior segurança.

Estejam atentos aos detalhes

Muitos consumidores, ainda, preferem a aquisição de pacotes ou viagens pelo meio convencional, procurando agências físicas para intermediar esses processos. Outros preferem a comodidade dos contatos virtuais, que agilizam e potencializam as oportunidades.

Em quaisquer dessas interações, busque informações que certifiquem a lisura daqueles prestadores de serviços. Também, é importante que sejam certificados se possuem registros junto ao Ministério do Turismo, além das avaliações de outros usuários. No que se refere às agências físicas, verifique se estão devidamente registradas no Cadastro Oficial dos Prestadores de Serviços Turísticos do Brasil (Cadastur).

O Cadastur é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo e garante diversas vantagens e oportunidades aos seus cadastrados e é também uma importante fonte de consulta para o turista.

Além da lisura da pessoa ou empresa, sempre verifique os detalhes apresentados daquilo que esteja sendo disponibilizado como objeto do contrato. Os anúncios devem ser minuciosamente observados, pois todas as informações necessárias devem ser claras e precisas.

Vejamos alguns detalhes que fazem uma grande diferença entre o que se pretende adquirir e o disponibilizado.

Um ponto fundamental é a precificação apresentada, inúmeros golpes estão estampados no início da transação, pois produtos e serviços devem manter uma adequada relação custo-benefício. Ofertas ou descontos mirabolantes devem ser descartados, pois a possibilidade de golpe é real.

Ainda, para se evitar surpresas ou gastos imprevistos, conheça tudo o que está previsto no contrato de prestação de serviço ou produto. Nos casos de voos, hospedagens, traslados, ingressos e outras condições disponibilizadas, tenha todas essas questões devidamente esclarecidas. É muito comum que os penduricalhos apareçam por meio de novas taxas ou cobranças indevidas.

A elaboração de um contrato adequado

O contrato é um documento indispensável para a formalização de negócios, pois registra direitos e deveres das partes envolvidas em quaisquer transações. Por isso, há a fundamental importância do consumidor conhecer os detalhes descritos no documento.

Neste instrumento devem estar contidas todas questões acordadas e acertadas entre o consumidor e o prestador de serviço. É fundamental ler com muita atenção todas as cláusulas previstas nos contratos do pacote de viagem ou serviços antes de finalizá-lo de fato. É oportuno que se conheçam as questões que podem interferir no desfecho dos atos ou que possam colocar o cliente em desvantagem. Esteja alerta às questões de possíveis cancelamentos, alterações de categorias de hospedagem, voo e outras questões.

Quaisquer dúvidas devem ser sanadas antes da assinatura do contrato. Tenha em mãos registros das transações e cópia do contrato, para eventuais esclarecimentos.

Antes de partir para qualquer aventura faça as confirmações de voos, hospedagens, traslados e ingressos.

Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Não caia em furadas e divirta-se em suas viagens.

No mais busque atividades que transmitam um sentimento de segurança, mesmo nas aventuras mais radicais.