5 experiências para se apaixonar por Anguilla  

Anguilla é uma joia escondida do Caribe Oriental que convida você a explorar sua beleza natural e cultura por meio de atividades ao ar livre, culinária local e história, onde os viajantes encontrarão um espaço para relaxamento e entretenimento. Para aventureiros, amantes da praia ou amantes da gastronomia, a ilha sempre terá algo especial. Aqui estão 5 atividades imperdíveis para desfrutar em Anguilla:

1. Caminhe pelas melhores praias do Caribe

Anguilla tem 33 praias espetaculares e diversificadas, várias delas classificadas não só como as melhores da região, mas entre as dez melhores do mundo. Embora a areia de suas praias seja branca e suave, suas personalidades diferem. A temperatura da água varia entre 21° e 26°C, tornando-a perfeita para nadar. Para os visitantes de primeira viagem ao destino, todas as praias de Anguilla são acessíveis ao público para que você possa explorá-las facilmente. De acordo com o Tripadvisor, as praias favoritas dos viajantes são Shoal Bay, Meads Bay, Rendezvous Bay, entre outras. Qual será a sua favorita? Visite a ilha para descobrir!

2. Explore a ilha de barco

Uma das melhores maneiras de ver Anguilla e descobrir suas facetas, desde a baía repleta de barcos ou uma enseada com pelicanos, é pelo mar. Aqui os viajantes encontram barcos ou excursões disponíveis para que possam navegar tranquilamente e desfrutar do mar ou praias isoladas, acompanhados de um piquenique ou coquetel ao pôr do sol. Também é possível optar pela emoção de explorar o mar em uma lancha ou praticando mergulhos. Crianças e adultos podem praticar aulas para navegar de barco e aprender com segurança quase o ano todo. Reserve um barco e ancore para apreciar a paisagem.

Foto: Visit Anguilla

3. Prove a gastronomia local

Anguilla tem mais de 100 restaurantes com oferta gastronômica variada, o que faz os visitantes elogiarem a ilha como um destino culinário de classe mundial. A ilha possui desde restaurantes 5 estrelas, cafés, praias, food trucks a resorts de alto nível, onde chefs locais e de renome internacional preparam uma mistura eclética de pratos. Além de adegas e bares de praia que servem champagne Perrier Jouet, a cena culinária da ilha foi elevada a um novo nível. Não deixe de experimentar as receitas locais!

Foto: Visit Anguilla

4. Observe as regatas

Você não pode perder o esporte nacional de Anguilla: as regatas. Essa competição entre barcos é o passatempo que se tornou uma tradição na ilha, pois são realizadas desde o início do século XX. Como espectador, não há outra visão que se compare às escunas se despedindo da costa nas águas azul-turquesa. As regatas são realizadas em diferentes épocas durante a primavera e o verão caribenho. Aproxime-se da costa para torcer pelo seu barco favorito!

Foto: Visit Anguilla

5. Desfrute de uma experiência descontraída em um bar de praia

Em meio a dias ensolarados e noites quentes, os bares de praia são pequenos estabelecimentos que oferecem uma experiência descontraída e deliciosa na areia. Eles estão localizados nas praias, permitindo que você aproveite a brisa do mar e saboreie pratos frescos e típicos. Alguns têm até uma pista de dança. Sinta a areia entre os dedos dos pés, dance e delicie-se com a boa comida e o charme da praia!

Foto: Visit Anguilla

Estas são apenas algumas das propostas para experimentar e desfrutar na ilha. Para informações sobre Anguilla, visite o site oficial do Posto de Turismo de Anguilla; siga-nos no Instagram. Hashtag: #MyAnguilla. Este paraíso caribenho espera por você!