Festival de Música em Trancoso acontece entre os dias 04 e 09 de março de 2024 - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

No cenário paradisíaco de Trancoso, onde as praias de areias brancas se encontram com o verde exuberante da Mata Atlântica, acontece o Festival de Música em Trancoso. Em 2024, este evento promete mais uma vez encantar os amantes da música com uma programação diversificada e emocionante, que celebra tanto a música clássica quanto a riqueza da música popular brasileira.

Durante seis dias, de 04 a 09 de março, os visitantes terão a oportunidade de vivenciar performances memoráveis em locais emblemáticos como a Igreja do Quadrado e o Teatro L’Occitane. A programação inclui recitais intimistas, apresentações de grandes obras sinfônicas e participações especiais de renomados músicos e artistas.

Desde a abertura oficial com “As Quatro Estações” de Antônio Vivaldi, interpretada pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) com o solista Francisco Roa no violino, até o encerramento com “Caetano Sinfônico”, sob a direção musical do Maestro Carlos Prazeres e Moreno Veloso, cada noite promete ser uma experiência única e emocionante.

Além dos concertos, o Festival de Música em Trancoso oferece oficinas para os interessados em aprofundar seus conhecimentos musicais, proporcionando uma oportunidade de aprendizado e interação com músicos renomados.

Onde se hospedar

Para completar essa experiência excepcional, a escolha da hospedagem certa é fundamental. Em meio a tantas opções, destaca-se a Pousada Quarto Crescente, um verdadeiro oásis de conforto e sofisticação.

Pousada Quarto Crescente (Foto: Divulgação)

Localizada estrategicamente próxima ao Quadrado de Trancoso, o coração pulsante da cidade, a Quarto Crescente oferece não apenas acomodações charmosas, mas também uma experiência de hospedagem que complementa perfeitamente o encanto do festival. Seus hóspedes desfrutam de fácil acesso aos locais de apresentação, bem como às lojas, restaurantes e praias da região.

Com 24 suítes elegantemente decoradas, uma Cabana de Praia exclusiva e um serviço impecável, a Pousada Quarto Crescente se destaca como um refúgio sereno e elegante para os visitantes do Festival de Música em Trancoso. Mais do que apenas um lugar para ficar, esta pousada se torna parte integrante da experiência memorável que é o festival.