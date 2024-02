Curso profissionalizante gratuito para pessoas com deficiência no Rio de Janeiro

O Senac RJ e a Rede Windsor Hoteis oferecem 17 vagas gratuitas no curso de Camareiro(a): Técnicas de Limpeza e Arrumação exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados devem realizar a pré-inscrição até o dia 19 de março pelo link.

As aulas presenciais serão na Faculdade Senac RJ, no centro do Rio de Janeiro, a partir de 26 de março, às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h. A iniciativa visa preparar pessoas com deficiência para ingressar e permanecer no mercado de trabalho através da qualificação para uma profissão indispensável à cadeia produtiva do turismo. Após a conclusão do curso, os alunos que se destacarem terão a oportunidade de participar de processo seletivo para compor o quadro de colaboradores da rede hoteleira.

O curso de Camareiro (a): Técnicas de Limpeza e Arrumação tem carga horária de 40 horas e aborda técnicas para atividades de limpeza, arrumação, higienização e desinfecção de áreas comuns e privadas dos meios de hospedagem. As aulas acontecem em uma suíte pedagógica, que simula o quarto de um hotel, para que os alunos possam aprender as novas competências na prática desde a primeira aula.

Para se inscrever, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental completo e apresentar RG e CPF, laudo comprobatório de deficiência, comprovante de escolaridade ou autodeclaração de saber ler, escrever e fazer as quatro operações matemáticas.