Detentora do Costa do Sauipe, na Bahia e Rio Quente Resorts, em Goiás adere ao Pacto Global da ONU

A Aviva, detentora dos dois maiores resorts do Brasil, a Costa do Sauípe, na Bahia, e o Rio Quente Resorts, em Goiás, além do parque aquático Hot Park, anunciou sua adesão ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) – Rede Brasil como forma de endossar suas iniciativas e cultura de atividades sustentáveis, feitas ao longo dos seus 60 anos de existência, que começou pela Pousada do Rio Quente, atual Rio Quente Resorts.

Em 2022, a Aviva oficializou sua Agenda ESG com iniciativas para impactar positivamente a sociedade, o meio ambiente e a governança corporativa, que são orientadas por 16 temas materiais prioritários. Estas ações já visavam atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Agora, com a aderência ao Pacto Global, a empresa atualizou suas metas para se alinharem também com a Ambição 2030, iniciativa que tem como foco potencializar metas de empresas no Brasil até 2030. Por meio de dez “Movimentos”, a Ambição 2030 da ONU trata de questões relacionadas a direitos humanos e trabalhistas, acesso à água, diversidade e inclusão, economia circular, entre outras. São eles: +Água, Salário Digno, Conexão Circular, Elas Lideram, Ambição Net Zero, Transparência 100%, Mente em Foco, Raça é Prioridade, Impacto Amazônia e Educa 2030.

Metas até 2025

Em congruência com esta iniciativa, a Aviva estabeleceu metas para serem atingidas até 2025: reduzir em 50% o consumo de plástico de uso único; em 10% a energia; em 15% a utilização de água e ter pelo menos 60% dos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais. Até 2030, a companhia pretende diminuir 15% da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) do seu escopo 1 e produzir 30% menos resíduos orgânicos. Além disso, ter 50% da liderança composta por público feminino e oportunizar vagas para pessoas a partir de 50 anos.

“Acreditamos que posicionar os dois maiores resorts do Brasil como aderentes ao Pacto Global da ONU no Brasil e tangibilizar nossas metas por meio de indicadores reais pode incentivar o setor de turismo brasileiro para que mais empresas façam este alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável”, ressalta Alessandro Cunha, CEO da Aviva.

O propósito de um mundo sustentável está no DNA da Aviva

Desde o surgimento da Pousada do Rio Quente, em 1964, que deu origem à Aviva, o comprometimento com um mundo mais sustentável esteve presente, com as iniciativas da companhia se ampliando ao longo dos anos. “Nós temos impactos positivos gigantescos para o planeta, decorrentes de nossas iniciativas sustentáveis, especialmente quando falamos de meio ambiente”, salienta Cunha. “Ao reciclarmos papel, por exemplo, mais de 2,6 hectares de florestas deixaram de ser cortadas; quando falamos de metal colaboramos para que 53,7 toneladas de minério de ferro deixassem de ser extraídas. Além disso, quase 90% do nosso lixo é reciclável e tratamos aproximadamente 1,2 bilhão de litros de água anualmente”, complementa o executivo.

Junto das iniciativas voltadas para o meio ambiente, a Agenda ESG da Aviva contempla atividades que também geram um impacto positivo na sociedade nacionalmente, como aulas de culinária para pessoas associadas, como chamam seus colaboradores, e para a comunidade do entorno dos resorts por meio da Cozinha Escola. Além do apoio ao projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do município de Rio Quente, que tem como objetivo erradicar o analfabetismo na região, e parcerias com outros institutos locais para a formação de menores e jovens aprendizes.

Aviva atua também em São Paulo

Por meio do Hot Park, a Aviva oferece seu apoio à ONG SP Invisível, que atua em São Paulo, a cidade que mais concentra pessoas em situação de rua em todo país. Em parceria com o SINDEPAT, realiza ações como o Dia Nacional da Alegria e o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas. Nos dois destinos também promove o Dia da Comunidade e o Dia Nacional do Idoso

“Temos programas internos bem-estruturados voltados para governança e bem-estar, que visam proporcionar um ambiente organizacional saudável, motivador e atrativo, além de ações para formar pessoas de dentro e de fora da companhia, que traduzem nosso conceito de marca empregadora. Também incentivamos o voluntariado corporativo, pois acreditamos que por meio de parcerias conseguimos influenciar o bem e gerar valor compartilhado.”, destaca Neide Tavares, gerente de Sustentabilidade da Aviva.

