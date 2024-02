Lua de mel na Ilha da Madeira: conheça cinco experiências para vivenciar a dois - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Maio é considerado o mês das noivas no Brasil e, por isso, muitos casamentos são realizados no país nesta época. Logo depois, vem a tão esperada viagem romântica, a lua de mel. A Ilha da Madeira, famoso arquipélago português, vem se tornando um destino cada vez mais buscado pelos pombinhos que desejam curtir dias tranquilos em um destino surpreendente.

Com lindas paisagens, hotéis de alto padrão e passeios românticos, a Madeira é uma verdadeira joia rara para iniciar a vida a dois. Além disso, o destino também conta com temperaturas amenas durante todo o ano, praias lindas, florestas subtropicais e uma gastronomia de dar água na boca. Conheça cinco experiências imperdíveis para fazer a dois na Madeira durante a sua lua de mel – ou em qualquer outra época do ano.

Visitar o Jardim Botânico

Jardim Botânico na Ilha da Madeira (Foto: Divulgação)

Vale a pena reservar algumas horinhas para fazer um delicioso passeio de mãos dadas pelo Jardim Botânico da Madeira, localizado na Quinta do Bom Sucesso, a três quilômetros de distância de Funchal, capital da ilha. O local abriga mais de duas mil plantas exóticas, vindas de todos os continentes, algumas até já se encontram em extinção em seus locais de origem. O Jardim Botânico é o cenário perfeito para garantir lindas fotos da viagem e ainda ter a vista de diversos ângulos da cidade.

Fazer um passeio de barco

A Madeira é cercada pelo Oceano Atlântico e uma das melhores formas de se conectar com o mar é por meio de um passeio de barco, que pode ser feito em grupo ou de forma privativa. Os casais que buscam mais exclusividade podem contratar um iate ou veleiro. Há saídas para passeios de barco em várias partes da ilha, como Funchal, Calheta e Machico. É só escolher o destino e se aventurar em alto mar!

LEIA TAMBÉM: Detentora do Costa do Sauipe, na Bahia e Rio Quente Resorts, em Goiás adere ao Pacto Global da ONU

Reservar um jantar romântico em um dos restaurantes com estrelas Michelin

A gastronomia da Ilha da Madeira é um show à parte. Os casais irão encontrar muitos pratos à base de frutos do mar, ingredientes locais e frescos, além de vinhos perfeitos para harmonizar com cada prato. O destino conta com dois estabelecimentos premiados com estrelas Michelin: o Il Gallo D’Oro e o Restaurante William. Em ambos os restaurantes é possível desfrutar de um jantar romântico e de uma verdadeira experiência gastronômica de alto padrão.

Brindar a viagem com o vinho Madeira

Seja em algum restaurante, no hotel ou durante um passeio, o famoso vinho Madeira é a bebida perfeita para brindar a nova fase de vida a dois. O destino é reconhecido mundialmente pelos seus vinhos, que são de altíssima qualidade e aromas intensos. Uma das formas de apreciar de perto o vinho é fazendo um tour guiado no Blandy’s Wine Lodge, localizado em Funchal, capital da ilha, que conta com mais de 600 barris da bebida, além de uma loja com várias opções de vinhos para levar na mala.

Desfrutar de um dia incrível no hotel

Belmond Reid’s Palace Hotel na Ilha da Madeira (Foto: Divulgação)

Outro ponto forte na Ilha da Madeira é o setor hoteleiro. De hotéis de ultra luxo a opções mais acessíveis, a hospitalidade está presente em todos os meios de hospedagens. O madeirense sabe receber os hóspedes como ninguém – e adoram fazer isso. No destino há várias opções de hotéis quatro e cinco estrelas, com quartos espaçosos, ambiente exclusivo ideal para um pouco de romance e serviço de alta qualidade. Além disso, muitos hotéis também oferecem serviços especiais para casais, como forma de tornar a estada ainda mais agradável e inesquecível, incluindo tratamentos e massagens nos spas. Na Madeira há excelentes spas dentro dos hotéis, que oferecem desde massagens e tratamentos corporais a reflexologia, aromaterapia, terapia de pedras e muito mais.

LEIA TAMBÉM: Vinícolas do Cerrado: o novo polo enogastronômico do Brasil

Sobre a Ilha da Madeira

Considerado o melhor destino insular do mundo, a Madeira é um pequeno paraíso português situado em meio à imensidão do Oceano Atlântico. De origem vulcânica, sua localização privilegiada proporciona clima ameno e mar com temperatura agradável o ano inteiro, além de impressionantes cenários de montanhas, vales e penhascos, todos cobertos pela exuberante vegetação Laurissilva, nomeada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O arquipélago é formado por um conjunto de ilhas, sendo Madeira e Porto Santo as principais e únicas habitadas. Há excelentes opções em balneários, monumentos históricos e ótimos hotéis e restaurantes, onde se pode provar a deliciosa gastronomia e os premiados vinhos madeirenses. Para mais informações acesse aqui.