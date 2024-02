Para os amantes do céu! Delta lança voo para viajantes curtirem a bordo o eclipse total do sol

Eclipses sempre despertam a atenção e a curiosidade das pessoas ao redor do mundo, e um desses fenômenos – um eclipse total do sol, em 08 de abril deste ano, que será completamente visível em algumas regiões de México e Estados Unidos – está dando o que falar. Seja porque a coroa solar (camada mais externa do astro-rei) estará com visualização perfeita ou porque o fenômeno completo durará mais do que o dobro do tempo do eclipse total anterior, em 2017, e terá um caminho quase duas vezes mais largo. Sem contar que só haverá outro do mesmo tipo em… 2044. Com tantas especificidades, é uma ótima ideia para os fãs de astronomia aproveitar os voos da Delta desenvolvidos especialmente para proporcionar o máximo de tempo possível acompanhando o caminho do eclipse total.

Depois de esgotar em menos de 24 horas após o lançamento seu primeiro voo especial (DL 1218, colocado à venda na semana passada e que fará a rota Austin-Detroit), a Delta está dando aos clientes uma segunda oportunidade de acompanhar no céu o eclipse a caminho de sua totalidade, desta vez saindo de Dallas-Fort Worth (DFW) rumo a Detroit (DTW), também em 08 de abril. O voo 1010 da Delta partirá de DFW às 12h30 (Horário Central dos Estados Unidos) e chegará a Detroit às 16h20 (Horário do Leste)*, junto ao outro voo preparado para oferecer “vista de camarote” do eclipse (o que sai de Austin).

Após o anúncio do primeiro voo para acompanhar o fenômeno, em 19 de fevereiro, as buscas por voos de Austin para Detroit nos canais da Delta aumentaram em mais de 1.500%**. Então, a companhia lançou o serviço de Dallas-Fort Worth (DFW) a Detroit, que será operado em um A321neo – avião maior do que o A220-300 da primeira rota oferecida para visualizar o eclipse completo –, permitindo que mais clientes vivenciem a experiência. O A321neo é a aeronave mais eficiente em termos de combustível da Delta, com 20 assentos na First Class doméstica, 42 na Delta Comfort+ e 132 na Main Cabin, todos revestidos de espuma viscoelástica para maior conforto.

No dia 08 de abril, os viajantes da Delta também terão outras oportunidades privilegiadas de ver o eclipse em cinco rotas adicionais. Portanto, quem embarcar nesses voos não deve se esquecer de levar óculos de sol para proteção.

DL 5699, Detroit-Aeroporto de Westchester County, partida às 14h59 (Horário do Leste), aeronave ERJ-175

DL 924, Los Angeles-Dallas-Fort Worth, partida às 8h40 (Horário Padrão do Pacífico), aeronave A320

DL 2869, Los Angeles-San Antonio, partida às 9h (Horário Padrão do Pacífico), aeronave A319

DL 1001, Salt Lake City-San Antonio, partida às 10h08 (Horário Padrão da Montanha), aeronave A220-300

DL 1683, Salt Lake City-Austin, partida às 9h55 (Horário Padrão da Montanha), aeronave A320

E, para aqueles que preferem ver o evento solar em solo, a Delta voa para muitos destinos que estão dentro do caminho do eclipse total, incluindo Austin e San Antonio, no Texas, e Little Rock, Arkansas.

Portanto, se você já estiver com viagem marcada para os Estados Unidos será uma oportunidade e tanto de curtir esse fenômeno, ou então esperar mais 20 anos para o próximo eclipse deste tipo!

Para informações e reservas, acesse delta.com.

*Embora os planos de voo da Delta tenham sido projetados para maximizar o tempo dentro do caminho da totalidade do eclipse, isso está sujeito a alterações devido a fatores fora do controle da companhia, como clima e controle de tráfego aéreo, que podem afetar o tempo e a aeronave.

**Pesquisas realizadas na terça-feira, 20 de fevereiro, em comparação com o volume médio de pesquisas entre 1º e 18 de fevereiro.

