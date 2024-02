Em Minas Gerais, participantes do Comida di Buteco receberão capacitação especial

Mais de 200 bares e restaurantes de oito municípios mineiros participantes da 6ª edição do concurso Comida di Buteco 2024 serão orientados pelo programa Prepara Gastronomia, iniciativa do Sebrae Minas que oferece suporte empresarial para pequenos negócios de alimentação fora do lar no estado. As capacitações serão promovidas até o dia 2 de abril nas cidades que ocorrerão o evento.

Em 2024, o Sebrae Minas é um dos apoiadores do Comida di Buteco no estado, que acontece no período de 5 de abril a 5 de maio, em Belo Horizonte, Vale do aço (Ipatinga e Coronel Fabriciano), Triângulo Mineiro (Uberlândia e Araguari), Juiz de Fora, Montes Claros e Poços de Caldas. Nesta edição, os donos dos estabelecimentos participantes do concurso receberão orientações de especialistas em pequenos negócios sobre técnicas de vendas, atendimento ao cliente, precificação de produtos e organização financeira.

Em Minas Gerais, o segmento de alimentação fora do lar movimenta cerca de 500 mil pequenos negócios e gera mais de 800 mil empregos. “Diante de um mercado tão competitivo, estar bem preparado e atualizado é essencial para se destacar e prosperar. Por isso, por meio do programa Prepara Gastronomia, os participantes do Comida di Buteco, maior concurso de botecos do país, terão acesso às informações para melhorar a qualidade dos seus serviços, estimular a criatividade gastronômica e criar novas experiência do cliente. Além disso, terão a oportunidade de trocar experiências e boas práticas, e ainda aprender com os desafios enfrentados por outros empreendedores do setor”, explica o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Os estabelecimentos do Comida di Buteco de Poços de Caldas já participaram das capacitações oferecidas pelo Prepara Gastronomia, nesta segunda (26/2) e terça-feira e (27/2). As próximas cidades que acontecerão as orientações serão: Belo Horizonte (28/2, 4, 5 e 11/3), Ipatinga (5/3), Uberlândia e Araguari (5 e 12/3), Montes Claros (11, 12, 18 e 19/3) e Juiz de Fora (26/3 e 2/4).

O Prepara Gastronomia também vai oferecer aos donos de bares e restaurantes participantes do evento conteúdos exclusivos e gratuitos, entre eles, artigos, podcasts, vídeos e e-books com informações para aumentar o faturamento do negócio.

Pequenos negócios

No ano passado, o Prepara Gastronomia capacitou mais de 3 mil pequenos negócios de alimentação em 117 cidades mineiras. As ações resultaram em mais de 9 milhões em negócios e na criação de 500 novos pratos. Até o final de dezembro de 2024, a previsão é que o programa atenda 4 mil empreendimentos em 150 cidades de Minas Gerais.

“Nosso objetivo é melhorar a gestão dos empreendimentos, prepará-los para as novas demandas do mercado e valorizar as vocações e experiências gastronômicas regionais, estimulando não só a gastronomia, mas também toda a cadeia produtiva ligada ao turismo, comércio e serviços”, afirma Marcelo Silva.

Além das capacitações, o programa disponibiliza orientações para a estruturação da experiência gastronômica dos destinos turísticos, como o apoio na realização de festivais gastronômicos com a participação dos negócios capacitados pelo Prepara Gastronomia. Apenas em 2023, cerca de 90 festivais e eventos gastronômicos foram realizados de norte a sul do estado em parceria com o Sebrae Minas.