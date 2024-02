A BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa – é uma das mais reconhecidas feiras de turismo da Europa. São dois dias destinados apenas ao público técnico e três ao público final, que lotam os corredores, e este ano prometem movimentar os estandes de mais de 1400 expositores de diversos locais do mundo. Além disso está prevista a circulação de mais de 63 mil pessoas durante os 5 dias de feira. E Minas Gerais estará por lá, com estande próprio, levando as belezas do estado e buscando oportunidades de trazer o público europeu para Minas.

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), estará em Lisboa para divulgar e promover as riquezas do estado e atrair oportunidades de negócios. A partir desta quarta-feira (28/2), em missão liderada pela Secult-MG, Minas Gerais, que terá estande próprio pelo segundo ano consecutivo, participa da 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), reconhecida como o evento de turismo mais importante de Portugal e um dos maiores do mundo.

A feira, que acontece até o dia 3 de março, destaca-se por promover destinos nacionais e internacionais, além de ser um ponto de encontro de profissionais do setor do mundo todo para desenvolvimento de negócios e promoção de networking. A participação da Secult-MG na BTL faz parte das ações do programa “Minas para o Mundo: Mundo para Minas”, que já vem trazendo resultados sólidos, tanto que o estado está entre os três destinos que mais receberam turistas estrangeiros no Carnaval 2024, atrás apenas de Rio de Janeiro e São Paulo.

Parceria

A ação é uma parceria para promoção da cultura e turismo entre Secult-MG e Codemge. Segundo Thiago Toscano, presidente da empresa, Minas deve ser sempre lembrada como um dos principais destinos turísticos do país. “A Codemge tem um papel importante nisso. Precisamos manter, e até aumentar, a promoção de Minas fora do Brasil para que empresas, turistas e outros agentes interessados possam conhecer Minas Gerais e suas potencialidades, seus atrativos culturais, turísticos, industriais, e a gente possa promover o desenvolvimento econômico do Estado”, afirma Toscano.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, que embarcou para Lisboa nesta segunda-feira (26/2), ressalta que “o programa ‘Minas para o Mundo: Mundo para Minas’ resultou no aumento da oferta de voos internacionais no estado, saltando de dois para oito em 2023”.

“Outro resultado histórico foi Minas Gerais figurar entre os três destinos que mais receberam turistas no Carnaval deste ano. Minas para o Mundo e o Mundo para Minas é ainda reforçar nossa economia criativa na arte, na cozinha, nas culturas ou nas festividades. Dialogar com o trade turístico e os diversos representantes de destinos europeus é fundamental para promover os destinos de Minas Gerais e atrair investimento”, completa Oliveira.

Estande de Minas Gerais na BTL Lisboa

Neste ano, a exemplo do que aconteceu em 2023, Minas Gerais terá um estande próprio na feira. Com 54m², o espaço explora os nossos variados cenários, dando ênfase para a arquitetura religiosa, instâncias hidrominerais, a natureza exuberante, o Queijo Minas Artesanal, candidato à Patrimônio Imaterial pela Unesco, e a rica Cozinha Mineira. O centro do estande será ocupado por um balcão culinário no qual ocorrerão demonstrações gastronômicas ministradas pelo chef de cozinha Felipe Rameh, seguido de degustação. Haverá também outras ações especiais em parceria com a Pão de Queijaria, TAP e ações com influenciadores de Portugal.

Durante a BTL, agências de viagens, operadoras, companhias aéreas, redes hoteleiras, escritórios de promoção turística de diversos países e empresas de produtos e serviços turísticos em geral se reúnem no Parque das Nações para apresentar suas ofertas ao mercado e ao público em geral. Neste ano, o evento conta também com ampla área de exposição, palestras e workshops, espaços de networking para os profissionais, cozinhas-show, degustações de produtos e premiação, além de atividades culturais para os visitantes.

Cozinha mineira em Lisboa

Curador da cozinha mineira na feira lisboeta, Felipe Rameh afirma que se sente honrado com o convite do governo de Minas para falar desse Estado tão plural e diverso. Segundo Rameh, os sabores de Minas Gerais são universais, consistentes e complexos. “A cozinha mineira está muito conectada à origem, às nossas raízes culturais, nosso modo de falar, de se relacionar, de receber, nosso modo de servir e de cozinhar. A BTL é a nossa primeira feira do ano, o secretário Leônidas vem desenvolvendo um trabalho muito importante não só na valorização e promoção de Minas, mas também no desenvolvimento de nossas potencialidades, na formação de cozinheiras e cozinheiros. Levar para Portugal uma cozinha com traços portugueses e com uma identidade muito forte da nossa terra é histórico”, salienta.

No estande, como em outras feiras internacionais, também há um espaço que contempla uma sala de reunião e balcões de atendimento idealizados para fomentar negócios e encontros com expositores de diversos países. A vinda da rede Vila Galé para Minas Gerais, um dos mais importantes investimentos em hotelaria no Estado nos últimos anos, nasceu dessas reuniões de negócios em 2021. A rede portuguesa está instalando um resort de alto luxo no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto – um investimento de R$ 120 milhões e que já está gerando 120 postos de trabalhos permanentes e 600 indiretos.

