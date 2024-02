Novo restaurante em Niterói traz a experiência e a sofisticação do chef Leonardo Guida - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Nascido e criado em Niterói (RJ), Leonardo Guida teve como principal referência os costumes de sua família, oriunda do interior. Hoje, a casa que era de seus avós transformou-se no novo restaurante em Niterói, o Amana, que vem ganhando notoriedade na gastronomia brasileira, fruto dos traços sofisticados do chef que tem na trajetória passagem por notáveis cozinhas como a do restaurante Boragó, premiado entre os 50 melhores do mundo em 2021.

O Amana é um restaurante intimista, numa casa construída na década de 70 aos pés da Serra da Tiririca, na região oceânica de Niterói (RJ). Está inserido em um conceito de cozinha de produto, onde as estações – e micro estações – ditam o seu menu.

“A nossa casa foi construída pelo meu avô Reginaldo, um patriarca visionário que encontrou um local repleto de vida onde poderia ter seu refúgio compartilhado entre a família e a natureza. Aqui aprendi a mexer na terra, semear e entender a importância de onde vem o que se come”, diz Guida.

Chef Leonardo Guida (Foto: Divulgação/ arte @paespelomundo

Novos pratos no novo restaurante em Niterói

Na cozinha, produtos de origem local de pequenos fornecedores da região. Recentemente o Amana incorporou novos pratos em seu menu, servido às sextas e sábados no jantar e aos domingos no horário “pós-praia”. Agora é possível optar pelo sistema de menu degustação, com 6 etapas, ou à la carte.

LEIA TAMBÉM: Vinícolas do Cerrado: o novo polo enogastronômico do Brasil

Entre os novos preparos do chef, estão o Carré de vitelo com bagnetto verde e endivias, o mexilhão azul com gorgonzola dolce e ora pro nóbis, o carpaccio de atum curado com tomates e sardela, e alface romana grelhada com beurre manière e ubriaco rosso, entre outros.

Alface romana grelhada (Foto: Divulgação/Joca Vidal)

Encontro de chefs

As novidades para os próximos meses é o encontro de chefs. Em 20/04 (sábado), Leo Guida receberá no Amana, o chef Rodrigo Tristão (restaurante Si-Chou, Rio de Janeiro) para um jantar “nose to tail”, do focinho ao rabo, quando oferecerão um menu especial que garante que todas as partes comestíveis do porco sejam preparadas e consumidas, em vez de usar apenas cortes de alto valor.

(Foto: @paespelomundo)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram.