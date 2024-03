Greve no setor aéreo argentino reforça a importância do Seguro Viagem

O setor aéreo argentino está passando por uma greve que está resultando em uma série de cancelamentos de voos em Buenos Aires, deixando milhares de passageiros em situação de incerteza e desconforto. A paralisação, convocada por três centrais sindicais e associações de classe, rejeitou o aumento salarial proposto para os funcionários da Aerolíneas Argentinas e da Intercargo, resultando em interrupções significativas nos serviços aéreos.

De acordo com informações locais, a greve já impactou aproximadamente 45 mil passageiros no Aeroporto Internacional Jorge Newbery e outros 30 mil no Aeroporto Internacional de Ezeiza. Essa situação ressalta a fragilidade das operações aéreas diante de eventos imprevistos e a necessidade de os viajantes estarem adequadamente protegidos.

Para se ter ideia, só no Brasil, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em média, 2% dos voos são cancelados e 14% enfrentam atrasos diariamente. Além disso, segundo a Embratur, só no ano passado, cerca de 2 milhões de brasileiros viajaram para a Argentina. Esses números refletem uma realidade dos viajantes, que podem se deparar com situações desafiadoras durante suas jornadas.

Diante desse cenário, especialistas destacam a importância do seguro viagem como uma salvaguarda essencial para os viajantes. Segundo Luciana Volante, Diretora de Marketing e Vendas da Hero Seguros, “o seguro viagem oferece cobertura abrangente em casos de imprevistos, como cancelamentos de voos, extravio de bagagem e oferecendo assistência médica, repatriação, e suporte em situações emergenciais. Estar coberto por um seguro garante tranquilidade e segurança durante as viagens”, destaca.

De acordo com dados divulgados pela Susep, 72% dos viajantes brasileiros consideram a tranquilidade e a segurança os principais motivos para se contratar um seguro viagem. Esses dados evidenciam a crescente conscientização dos viajantes brasileiros sobre a importância de estarem protegidos contra imprevistos, mas também reforçam como o seguro viagem pode evitar grandes prejuízos financeiros em caso de cancelamentos de voos, proporcionando aos viajantes a garantia de assistência e suporte em momentos críticos.

Diante dos recentes acontecimentos na Argentina e da frequência de imprevistos no setor aéreo, é essencial que os viajantes estejam devidamente preparados e protegidos com um seguro viagem confiável. “O seguro viagem não é apenas uma precaução, mas sim um investimento na tranquilidade e na proteção do viajante. Em momentos de crise como os cancelamentos de voos na Argentina, ele se torna o melhor aliado para lidar com imprevistos”, conclui.