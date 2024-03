Curitiba recebe mais de 100 agentes de viagens de todo o país

Neste sábado (2), mais de 100 agentes de viagens chegam a Curitiba para o 2º Integra, evento promovido pela BWT Operadora. Durante cinco dias, o grupo vai visitar e aprender sobre diversos pontos turísticos do Paraná, com foco na capital, litoral e também nos Campos Gerais.

“O objetivo é promover os atrativos regionais e capacitar esses agentes de viagens para vender mais e melhor os produtos turísticos paranaenses”, explica Adonai Arruda Filho, CEO da BWT Operadora, organizadora do evento.

Experiências e colaboração

A programação começa no sábado, na estação da Serra Verde Express. Nessa noite, participantes, convidados e imprensa se reúnem no trem turístico mais famoso do estado para o Expresso Classique, evento noturno sobre trilhos. Uma oportunidade de saborear o cardápio exclusivo do chef paranaense Rafael Lafraia, dentro dos vagões de luxo da Serra Verde Express.

“O Integra é um evento colaborativo. Reunimos parceiros, governos, prefeituras e o trade turístico para encantar e treinar esses profissionais responsáveis por divulgar e comercializar os destinos paranaenses no Brasil inteiro. Além da região de Curitiba, representantes de Foz do Iguaçu e outros destinos vão participar dos encontros”, explica Gabriel Cordeiro, diretor geral da BWT.

LEIA TAMBÉM: Viagens de reconhecimento e a experiência do turista

Os 100 agentes e profissionais convidados pela BWT chegarão de nove cidades brasileiras, com aéreo, hospedagem e tours subsidiados pela operadora. O grupo sai de Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Vitória (ES), Campinas (SP), Campo Grande (MS) e Belo Horizonte (MG).

O Paraná que o Brasil quer ver

O grupo de agentes segue de trem para Morretes, onde faz um tour pela região e se hospeda no Sesc Caiobá. Lá, eles pernoitam e participam, na segunda-feira, 4 de março, de um dia inteiro de capacitação e rodadas de negócios. “Vai ser um dia de muito aprendizado e networking. Um encontro entre profissionais, destinos, empresas e grandes players do turismo paranaense”, completa Cordeiro.

Estão previstas também visitas à Ilha do Mel, Buraco do Padre, Parque Vila Velha e Colônia Witmarsun. Em Curitiba, o grupo faz tours pela cidade e conhece as opções gastronômicas dos tradicionais Restaurante Madalosso e Bar do Alemão.

A programação segue na Expo Turismo Paraná, maior feira de turismo do Sul do Brasil, que ocorre nos dias 7 e 8 de março. “Os agentes vão ter esses dois dias exclusivos para a feira. O objetivo é, junto com o Governo do Estado do Paraná, Prefeitura Municipal de Curitiba e outros parceiros, mostrar as belezas da região e capacitar os agentes para serem experts nas opções que o Paraná tem a oferecer”, completa Cordeiro.

LEIA TAMBÉM: Desvendando vieses cognitivos para influenciar viagens

O 2º Integra BWT Operadora tem o apoio do Governo do Estado do Paraná e das prefeituras de Curitiba, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, além da Adetur Litoral, Bourbon Hotéis, CCVB Curitiba, Da Hora Passeios, Cotranauta Táxi Náutico, DAJ Resorts & Marina, Ekôa Park, Grupo Viale, Mabu Hotéis, Master Curitiba, Morretes Convention & Visitors Bureau, Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort, Nacional Inn Hotéis, Parque Vila Velha, Pousadas Caraguatá e Casario 1915, Restaurante Madalosso, Serra Verde Express, Trem Republicano, Universal Assistance e Sebrae.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram.