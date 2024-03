Serra Pelada: Um destino sustentável com visão de futuro, inovação e desenvolvimento! - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Em abril de 2023, a Associação Empresarial e Agropastoril de Curionópolis, onde se encontra o distrito de Serra Pelada, no estado do Pará, implantou de forma corajosa e futurista, a Câmara Empresarial de Turismo – CETUC em sua estrutura administrativa, com uma composição, que pinça associados advindos da cadeia produtiva de serviços, que abastecem a movimentação turística no município.

Esta iniciativa se deu em parceria com uma empresa mineradora que atua no território e que disponibilizou uma consultoria técnica para assessorar o empresariado local, no que tange às discussões necessárias a diversificação econômica naquele pequeno município, que por hora respira os benefícios da atividade mineradora, mas que tem um empresariado atento à necessidade de se planejar o futuro econômico!

De olho no turismo

De lá para cá, mensalmente tenho acompanhado presencialmente a evolução das discussões da Câmara Empresarial de Turismo da Associação Comercial de Curionópolis e fica nítida a compreensão de todos sobre o que tem representado a movimentação em torno da atividade turística nas últimas décadas, sendo o turismo visto como uma das mais promissoras atividades econômicas mundiais, geradora de postos de trabalho e de divisas.

Reunião Câmara Empresarial (Foto: CETUC)

O turismo gera atividades indiretas que atingem os mais variados setores da economia, desde a indústria até a agricultura. O setor de turismo é muito reconhecido por gerar empregos em variados segmentos e por demandar mão de obra intensivamente, sendo muitas vezes a porta de entrada de muitos trabalhadores para o mercado de trabalho, portanto, a atividade turística, é pauta para o setor empresarial.

É notório, que a atividade turística tem impactos econômicos positivos de fácil avaliação e mensuração. Provoca um aumento das receitas para quase todos os tipos de serviços, com um incremento direto na renda dos moradores.

Sobre Curionópolis e Serra Pelada

Curionópolis, hoje tem uma população de aproximadamente 19 mil habitantes e está localizado a 753 quilômetros da capital do Pará, Belém e está localizada bem ao lado da progressista Parauapebas na região de Carajás.

Hoje a economia local se consolida na geração de emprego dos projetos de mineração em implantação e de uma boa fatia do comercio local, onde é real uma significativa geração de empregos. O comercio se configura principalmente nos gêneros alimentícios, de vestuários, hotelaria, combustíveis e serviços diversos.

Ou seja, Curionópolis é uma cidade pacata, com um quotidiano rotineiro e que vê na atividade turística uma oportunidade de fomento, que contribui com a autoestima e com sentimento de pertencimento de suas belezas naturais, suas tradições e de seu ímpeto empreendedor, afinal por lá já é consenso, que o turismo “Resgata tradições culturais e identidade locais e valoriza o saber fazer”, de acordo com opiniões de moradores.

Cava principal de Serra Pelada, hoje inundada (Foto: Ubiraney Figueiredo)

Curionópolis percebe como seu maior atributo, o distrito de Serra Pelada, local, que foi palco da mais fascinante passagem sobre o garimpo no Brasil, onde uma legião de garimpeiros se arriscavam, com esforços dos mais rudimentares para tentar lucrar com uma pequena parte, das toneladas de ouro, que eram garimpadas na grande cava. Há relatos de que em 1983 a exploração alcançou uma produção estimada de mais de 17 toneladas de ouro, considerado o recorde da exploração em Serra Pelada.

Enfim, uma passagem intrigante, alarmante, emocional, desafiadora e muito instigante do desenvolvimento social e econômico daquela região, que merece ser revista, em um capítulo especial por aqui.

Vou tentar, em algum momento, resgatar essa passagem importante da história contemporânea do Brasil.

Um novo produto turístico

Por hora, voltemos ao brilhantismo da iniciativa da implantação da Câmara Empresarial de Turismo da Associação Comercial de Curionópolis, porque já se aproximando o primeiro aniversário de sua implantação, caminha a passos largos, firmando parcerias consistentes, que incluem, dentre outros atores o SEBRAE, vislumbrando apresentar em breve, o seu primeiro produto turístico para o mercado,

Este novo produto chegará com uma pegada socialmente responsável e confirmando que Serra Pelada, com todo o seu arcabouço histórico, social, econômico e emocional, será mostrado como um destino sustentável, no estado do Pará, que colaborará com a conservação ambiental, contribuindo com o acesso aos recursos naturais dentre outros atributos e vocações locais a futuras gerações.

Já dizia a Organização Mundial do Turismo, que “Os impactos socioculturais do turismo nas cidades de destino e na vida dos residentes são o resultado das relações sociais cultivadas durante a permanência dos turistas, cuja intensidade e duração dependem de fatores espaciais e temporais restritos (OMT, 2001)”.

A movimentação turística, consolida-se como atividade geradora de emprego, renda e desenvolvimento econômico, principalmente, em territórios, que apostam nesse ramo de atividade e realizam investimentos de todas as ordens, agregando capacitações profissionais, revitalizações tanto de áreas públicas quanto privadas, além da oferta de novas experiências.

A atividade turística é uma das mais importantes no setor econômico e da geração de emprego e renda, assim como a criação de novos negócios e aumento da produção de bens e serviços, uma vez que traz com ela, desenvolvimento às localidades, e possíveis melhorias na infraestrutura, trazendo benefícios aos turistas e promovendo a qualidade de vida das comunidades!

É inegável, que a atividade turística ordenada e bem planejada, tem uma oferta “democrática” de empregos, gera renda e oportunidades e fomenta o senso de pertencimento local e o desenvolvimento intelectual e econômico das comunidades!

Ainda é precoce falarmos de maneira mais profunda sobre este novo produto turístico, mas de fato, as decisões vêm sendo tomadas por lá!

Um relato consciente da empresária Iraídes

Vejam o que diz a empresária Iraídes Campos, que também é a atual Presidente da Associação Comercial de Curionópolis: “Como Presidente da Associação Comercial e Agroindustrial de Curionópolis (ACAC), vejo a criação da Câmara Empresarial de Turismo dentro da nossa estrutura como um passo estratégico e visionário.

Este movimento não é apenas uma aposta no turismo como vetor de desenvolvimento econômico, mas também um reconhecimento do potencial inexplorado de nossa região. A qualificação da cadeia produtiva local, em sintonia com a valorização das nossas potencialidades turísticas, reflete nosso compromisso com a sustentabilidade e a geração de oportunidades. Estamos diante de uma possibilidade real de transformar Curionópolis em um destino reconhecido pela sua oferta turística diferenciada e responsável, fomentando assim, não só o crescimento econômico, mas também a inclusão social e a preservação ambiental.

Cava principal de Serra Pelada (Foto: Ubiraney Figueiredo)

Além disso, não podemos esquecer o papel fundamental que a história e a cultura do garimpo desempenham em nosso município, especialmente em Serra Pelada. O legado econômico e social dessa era marcada pela força e determinação de nossos antepassados, constitui uma rica herança que pretendemos valorizar e compartilhar com o mundo.

Ao integrar a narrativa do garimpo à nossa proposta de turismo, reafirmamos a identidade única de Curionópolis e criamos uma conexão autêntica com visitantes em busca de experiências significativas. A ACAC está comprometida em liderar esse movimento, visando não apenas o engrandecimento econômico, mas também a preservação da nossa história e a promoção de um futuro mais próspero e sustentável para todos.”

Fantástico, concordam? Fico maravilhado, depois de tantos anos militando nos processos de desenvolvimento responsável do turismo no Brasil, ouvir o segmento empresarial ter tamanha clareza do seu fundamental papel neste processo.

Planejamento turístico é essencial

Dentre outras questões, essa percepção traz à tona a importância do planejamento turístico. Nada se transforma “da noite pro dia”, como se diz no bom mineirês!

Trata-se de um exercício de alinhar o trabalho dos diferentes atores ligados ao turismo, de forma a obter um conjunto integrado de ações que contribuam como o desenvolvimento e melhoria dos produtos e serviços turísticos e, consequentemente, melhore a qualidade de vida e aquece a economia local;

Por isso criar uma Câmara Empresarial de Turismo na estrutura da Associação Comercial de Curionópolis, foi uma tacada de mestre, uma vez que a própria entidade cuidou de se instrumentalizar para o desenvolvimento de uma nova matriz econômica, promovendo a gradativa diversificação na economia local.

O ponto positivo para a Câmara Empresarial de Turismo é que o Brasil só teve uma aventura social chamada Serra Pelada e ela está em Curionópolis. Já o contraponto está no fato de que a mesma Câmara Empresarial de Turismo não pode e não vai errar!

Entenda as Câmaras Empresariais

As Câmaras Empresariais são órgãos colegiados, consultivos, de apoio e intermediários nas representações, promoções e defesa dos interesses do desenvolvimento econômico local. Com estas ferramentas implementadas no meio comercial, ganham o setor dos meios de hospedagem, alimentos e bebidas, transporte, gastronomia típica, artesanato, setor cultural, dentre outros tantos.

Uma Câmara Empresarial de Turismo bem gerida é uma importante instituição que cumpre o objetivo de promover o turismo local e garantir o desenvolvimento sustentável do setor, contribuindo para a geração de emprego e renda e para a valorização da cultura e dos recursos naturais da região, que aliás são inúmeros.

O fato de a Associação Comercial instituir um foro de discussão, em nível de integração, entre o mercado e a atuação dos agentes econômicos privados e os trabalhadores no município, cria um canal significativo para que se promova um desenvolvimento local e este, alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que são um forte apelo à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade.

Não menos importante é o fato de que se torna primordial que a Câmara Empresarial de Turismo em Curionópolis atue como agente intermediário nas representações, promoções e defesa dos interesses do desenvolvimento sustentável da cidade, incentivando a qualificação de mão de obra, gerando fóruns de discussões, que estreitarão diálogos com empresários da cadeia produtiva e a sociedade local.

Daniel Soares, empresário e gestor da entidade

Um dos entusiastas e pessoa que cumpriu um papel importante na decisão de se implantar a Câmara Empresarial de Turismo na estrutura da Associação Comercial e Agropastoril de Curionópolis, o empresário e gestor da entidade, Daniel Soares comenta, “Vislumbramos no turismo não apenas uma fonte de renda adicional, mas uma poderosa ferramenta para qualificar a cadeia produtiva local. Através do desenvolvimento de serviços turísticos de qualidade, capacitando os empreendedores locais e promovendo a preservação dos recursos naturais, podemos impulsionar o crescimento econômico de forma sustentável. Além disso, reconhecemos as potencialidades únicas de nosso município como um destino turístico sustentável.

Monumento ao garimpo (Foto: Ubiraney Figueiredo)

Curionópolis possui uma rica história e paisagens deslumbrantes, que podem atrair visitantes em busca de experiências autênticas e contato com a natureza. Através da promoção e valorização desses atrativos, podemos diversificar nossa economia e criar oportunidades para a comunidade local.

É impossível falar sobre o potencial turístico de Curionópolis sem mencionar a força histórica e social do movimento do garimpo em nosso distrito de Serra Pelada. Essa trajetória única deixou um legado econômico e cultural que ainda ressoa em nossa comunidade. Ao reconhecer e preservar essa herança, podemos não apenas atrair visitantes interessados em conhecer nossa história, mas também gerar oportunidades de emprego e desenvolvimento para nossos cidadãos.

Portanto, vemos na implantação da Câmara Empresarial de Turismo uma oportunidade de unir esforços e recursos em prol do desenvolvimento sustentável de Curionópolis. Ao trabalharmos juntos para promover nosso destino e qualificar nossa oferta turística, estamos construindo um futuro mais próspero e inclusivo para todos os envolvidos.”

Pois é, preciso caminhar para o fechamento desse texto, mas antes, é necessário ressaltar que mesmo repetindo insistentemente a força propulsora na economia, que pode ser impulsionada por meio da atividade turística, todas as vezes, que me deparar com tomadas de decisões assertivas em favor do desenvolvimento de territórios lançando mão deste segmento que prezo tanto, como foi o caso da Associação Comercial de Curionópolis, implantando um colegiado específico para discutir o tema turismo, farei questão de trazer ao destaque.

Acompanhem o município de Curionópolis daqui pra frente e observem a transformação, que está só começando!

Viva a Região Norte e viva o Brasil!

