Wonder Park Foz faz novos investimentos na infraestrutura do Show das Águas

Em um curto período desde sua inauguração, o Show das Águas, no Wonder Park Foz, já registra um aumento expressivo na visitação. E para aprimorar ainda mais a experiência dos visitantes, o parque está promovendo novos investimentos para expandir sua infraestrutura. Nos próximos dias serão erguidas arquibancadas e instalada uma cobertura para garantir a continuidade do espetáculo mesmo em dias chuvosos. Além disso, serão colocados alambrados em torno do lago, onde o show é realizado, visando proporcionar maior segurança aos turistas. Estas melhorias prometem elevar ainda mais a grandiosidade deste espetáculo imperdível.

O Show das Águas é um espetáculo de grande magnitude, encontrado apenas em destinos como Las Vegas e Dubai. Com projeções em 3D dos maiores sucessos do cinema, aliadas a um espetáculo de luzes e trilha sonora envolvente, as imagens são projetadas em fontes que chegam a atingir até 12 metros de altura. Uma experiência encantadora, capaz de cativar famílias e prender a atenção da criançada.

Magia do cinema

O passeio no Wonder Park Foz também oferece o Movie Cars, uma atração única no mundo que combina a magia do cinema com a emoção do automobilismo. São 24 cenários e mais de 50 carros que fizeram sucesso nas telas do cinema nacional e internacional. O passeio é guiado por instrutores que compartilham as magníficas histórias de cada carro ou filme, como a icônica Brasília Amarela do grupo musical Mamonas Assassinas.

Movie Cars (Foto: Divulgação)

Um dos cenários que desperta a emoção e faz reviver momentos de grandes alegrias, é do brasileiro Ayrton Senna, o maior piloto da Fórmula 1 de todos os tempos. Ao entrar no ambiente, o visitante já ouve hino e vê carro e o capacete personalizado do piloto.

Outro cenário que desperta memórias, é o Biograph, que tem os carros dos filmes dos gângsters mais famosos da década de 30; o magnifico veículo dos Beatles e a Abbey Road e o cenário da travessia da rua Abbey Road, capa do último álbum gravado pelo grupo. Além disso, ainda tem Velozes e Furiosos, Mister Bean, De Volta para o Futuro, Caça Fantasmas, entre muitos outros.

Gastronomia no Wonder Park

Outro atrativo que entusiasma os turistas é a hamburgueria Bonnie’s Burger. O espaço oferece deliciosos hambúrgueres, prato executivo, bebidas, milk shake e o famoso banana split.

O ambiente do restaurante leva uma decoração ambientada nos anos 50, década marcada por ícones da cultura pop americana. A hamburgueria proporciona uma experiência gastronômica bem como um cenário encantador para registrar momentos nas redes sociais ou na memória.

A hamburgueria também é um espaço para promover belas comemorações sociais, como aniversários, confraternizações e reuniões de amigos e famílias.

Conheça mais o complexo Wonder Park Foz:

Visite o site do Wonder Park Foz

Instagram/Facebook: @wonderparkfoz

Reservas: WhatsApp: (45) 3132-5419/ SAC: +55 45 31325419

Horário de funcionamento: De quarta a segunda das 11h às 22h.

Localização: Rodovia das Cataratas, nº 11547, a menos de 1km da entrada das Cataratas do Iguaçu.

