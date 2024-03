Santorini e Mykonos: confira os melhores hotéis para realizar o sonho de casar na Grécia - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Santorini e Mykonos: confira os melhores hotéis para realizar o sonho de casar na Grécia (Kalesma Mykonos (Foto: Divulgação))

A Grécia é de fato um daqueles destinos perfeitos para celebrar um casamento. Por estar entre os melhores países de destination weddings, as ilhas gregas Cíclades não podem ficar de fora na hora de pesquisar os mais lindos e confortáveis hotéis de luxo do mundo para a cerimônia. Entre elas, Santorini é um dos lugares mais procurados e tem ganhado fama tanto por sua beleza quanto pela sua história. Com suas casinhas brancas contrastando com o azul intenso do mar Egeu, este lugar encanta qualquer um que a visite e queira realizar o sonho de casar na Grécia.

Andronis Hotels

Andronis Luxury encanta por sua tranquilidade e extrema elegância (Foto: Divulgação)

Nesta ilha, estão localizadas algumas propriedades da coleção luxuosa do Andronis Hotels para escolher a dedo qual irá agradar mais. Uma delas é o Andronis Luxury Suites que encanta por sua tranquilidade e extrema elegância. Você ficará sem fôlego ao se deparar com a vista que transforma qualquer cerimônia em um momento ainda mais especial. E as surpresas não param por aí, o restaurante Lycabettus, é um desses cenários que parecem saídos de filme, os noivos e convidados ainda terão o melhor da gastronomia local. Uma curiosidade é que por possuir uma paisagem deslumbrante, o Luxury Suites, foi eleito pela National Geographic um dos melhores lugares do mundo para um jantar romântico.

Andronis Arcadia

Beef Bar (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Destination Wedding: Costa do Sauípe e Rio Quente Resorts unem viagem e casamento dos sonhos

Uma outra belíssima opção, é um dos mais recentes membros da família, o Andronis Arcadia que reserva um charme único. Por lá, o evento pode ser celebrado no restaurante Pacman com um magnífico espaço ao ar livre com vistas maravilhosas e um cardápio muito variado. Os noivos podem também optar pelo Beef Bar, caso a escolha seja uma cerimônia no final do dia, pois dali será possível observar um indescritível pôr do sol durante a festa.

Andronis Boutique Hotel

Há ainda mais uma lindíssima propriedade do grupo para deixar dúvida na hora de escolher o melhor local para realizar o sonho de casar na Grécia: o Andronis Boutique Hotel que também oferece vistas impressionantes sobre os tons de azul do Mar Egeu. O hotel traz o restaurante Lauda que é o primeiro de Oia e foi construído sobre uma rocha em 1971. Hoje, o restaurante honra sua história e oferece toda a tradição local unido à modernidade para esta tão sonhada celebração. Você terá ainda à sua disposição deliciosos pratos liderados pelos talentosos chefs Emmanuel e George Dospras, super estrelados e considerados a nova geração de chefs que reinventam a tradição com os produtos locais com muita criatividade.

Andronis Boutique Hotel oferece vistas impressionantes sobre os tons de azul do Mar Egeu (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Lua de mel na Ilha da Madeira: conheça cinco experiências para vivenciar a dois

Kalesma Mykonos

Agora, se a escolha for por outra importante e famosa ilha como Mykonos, ela revela um hotel exclusivo e cheio de história: o Kalesma Mykonos. Esta propriedade consegue trazer ainda mais deslumbre para esse momento! Os casais que desejarem fazer um casamento religioso na propriedade, esta é a opção ideal, já que o Kalesma possui uma capelinha super charmosa à disposição e dentro do próprio hotel. Para deixar a celebração ainda melhor, o restaurante PERE UBU, com vista para a piscina infinita e para um pôr do sol inesquecível, traz um conceito de cozinha tradicional grega com um toque moderno. E o mais importante, é possível reservar todo o hotel para a celebração se tornar ainda mais especial.

Foto: Divulgação

E por que essas ilhas são tão procuradas por pessoas de diversos lugares do mundo que sonham em casar na Grécia? É fácil explicar, é um cenário de tirar o fôlego de qualquer um, além de possuir diversas atrações, tanto para os noivos, quanto para os convidados.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram.