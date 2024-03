Para mulheres que buscam aventura, cultura ou relaxamento: Belize! (Belize tem uma riqueza cultural maia incrível, com imponentes e preservados sítios arqueológicos. (Xunantunich - Foto: Divulgação))

O papel da mulher no turismo é vasto e essencial. Na grande maioria das vezes, tanto para viagens a dois quanto em família, é delas o poder de decisão com relação ao destino. São elas também que costumam pesquisar tudo para elaborar o itinerário. Há ainda uma grande porcentagem que prefere se tornar viajante solo. Mesmo em um mundo onde isso muitas vezes é bem desafiador, desde a segurança até a experiência cultural, há uma infinidade de considerações importantes. Para a mulherada empoderada que busca uma próxima aventura solo ou em uma viagem de garotas, Belize pode ser uma ótima pedida para combinar momentos e sensações numa jornada que se tornará inesquecível. Isso porque, este verdadeiro tesouro situado na América Central garante uma vibrante e convidativa mistura de aventura, cultura e beleza natural.

LEIA TAMBÉM: 5 experiências para se apaixonar por Anguilla

Para aquelas com um quê de “Dora, a Aventureira”, Belize é o paraíso das atividades ao ar livre. Desde passear por uma fazenda de cacau ou café até sentir a adrenalina ao máximo ao escalar uma das montanhas mais altas do país, a Victoria Peak. O destino convida a sentir a emoção de explorar recantos e refúgios. Então, se faz seu estilo, prepare-se para uma jornada pelas exuberantes selvas do país, onde você pode fazer tirolesa, trilhas e até mesmo observar a vida selvagem, incluindo a única reserva de onças-pintadas do mundo – o santuário Cockscomb Basin Wildlife.

Aliás, as amantes da natureza encontram no Zoológico de Belize cerca de 200 animais de 45 espécies nativas, muitos dos quais resgatados, em ambiente natural. Uma imersão única na vida selvagem. Já as com espírito de “Ariel”, podem nadar com tubarões-lixa, arraias e uma infinidade de peixes no Shark Ray Alley. Ou explorar (mergulho ou snorkel) a rica vida marinha nos recifes de coral de Belize, incluindo o famoso cartão-postal do destino, o Great Blue Hole no Lighthouse Reef Atoll.

Enquanto aquelas que fazem mais a linha “Lara Croft”, encontrarão em Belize, entre seus muitos atrativos turísticos, antigas cavernas maias para deixar aflorar o lado arqueóloga que adora vivências históricas e culturais. Uma verdadeira conexão com o passado! E as opções variam, de caminhadas fáceis a desafiadoras incluindo tubing e canoagem. Entre os destaques está a Actun Tunichil Muknal (ATM), no oeste do país, por exemplo.

LEIA TAMBÉM: Semana delas: empoderamento feminino toma conta do roteiro cultural de Washington, DC

Por falar nessa antiga e importante civilização, Belize tem uma riqueza cultural maia incrível, com imponentes e preservados sítios arqueológicos. Como é o caso de Xunantunich, onde é possível caminhar entre templos antigos e absorver a energia espiritual do local.

Vivências especiais

Ainda na linha de vivência, uma ótima pedida para entusiastas da cultura e gastronomia local, é apreciar os encantadores vilarejos e aldeias do país. Experiência que proporciona uma imersão única. Aliás, fica a dica: confira o calendário de eventos de Belize na hora de montar o roteiro. Pois, Crooked Tree, por exemplo, é conhecido por seu Festival do Caju, enquanto Hopkins Village, conhecida pela cultura garinagu, tem o Festival da Manga. Já Placencia tem festivais como o Placencia Lobster Fest e São Jose Succotz e celebrações culturais como o Festival Succotz.

Para a mulherada que não abre mão de momentos de relaxamento, Belize é ideal para fazer valer o sentimento de “carpe diem” e desacelerar. Há uma variedade de refúgios, desde piscinas naturais na Reserva Florestal Mountain Pine Ridge até praias serenas em aldeias como Hopkins e Placencia. A Maya King Waterfall oferece, por exemplo, um retiro isolado no sul do país. Em Belize é possível terminar cada dia contemplando um belo pôr do sol, relaxando em praias de areia branca banhadas pelo sol caribenho e saboreando a deliciosa culinária local, com pratos à base de frutos do mar frescos, frutas e influências culturais variadas.

LEIA TAMBÉM: Comece a ser turista na sua própria região

Belize oferece o combo ideal para curtir várias aventuras, caçar adrenalina, estar em meio a natureza, ter um rico intercâmbio cultural e, claro, apenas relaxar e recarregar as energias. É um destino para os mais variados perfis de mulher, onde cada uma delas irá encontrar a sua “Belicidade”.