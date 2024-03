Semana do Consumidor: Grupo BZ dá uma diária grátis para quem efetuar reserva - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Na Semana do Consumidor, data que se consagrou uma das mais importantes para o varejo no primeiro trimestre, o Grupo BZ, responsável por administrar importantes pousadas e restaurantes em Búzios, apresenta ao público a campanha “Ganhe uma diária”, buscando dar a oportunidade ao seu público de estender as férias, algum feriado ou mesmo os dias de folga.

A oferta é válida com exclusividade para quem comprar no período de 11 a 17 de março, três estadias para se hospedar durante a semana, de segunda a sexta, nos meses de abril, maio, junho ou agosto. Nesta condição, o cliente ganha a 4ª diária totalmente grátis.

Essa é uma oportunidade para economizar e aproveitar ainda mais o balneário em períodos de baixa temporada, que são perfeitos para desfrutar a cidade buziana com tranquilidade.

Dentre as hospedagens, há opções para todo tipo de viajante, seja para família com filhos pequenos, amigos, esportistas e também casais que desejam aproveitar momentos de puro romance. De acordo com Magdala Brum, a variedade de estilos de pousadas, faz com que os clientes possam não só conhecer o destino Búzios, como vivenciar experiências do turismo de hotelaria, desfrutando ainda do atendimento e serviços de alta qualidade deste setor na região.

“Temos grandes expectativas para esta campanha, pois diante do cenário atual, a alta estação foi quase sempre de 100% da ocupação dos quartos, o que nos deixa otimistas com esta semana. Que os amantes da natureza, praia e que gostam de passear por Búzios, possam aproveitar esta oportunidade”, comenta.

Prepare as malas e aproveite sua próxima viagem. Confira as opções:

Blue Marlin

Ao lado da praia de Geribá, traz 4 categorias de acomodações, onde se pode aproveitar as instalações do hotel, que trazem muito conforto e charme, além de aproveitar a piscina e também o salão de jogos. O café da manhã é um show à parte, com muita variedade para todos os gostos. Há serviços de atividades esportivas como stand-up paddle, passeios ciclísticos, e muito mais. O Blue Marlin possui diária a partir de R$ 280.

Pousada Blue Marlin (Foto: Marcel Murphy)

Byblos

Com um visual deslumbrante da Praia da Armação, que arranca suspiros de todos. A pousada conta com acesso direto à Orla Bardot, e está a 3 minutos do centro histórico, na badalada Rua das Pedras, perfeita para os que desejam comodidade, exclusividade e conexão com a natureza, estando perto de tudo para desfrutar bons passeios. A hospedagem é permitida para os maiores de 15 anos, a fim de proporcionar uma estadia mais aconchegante e privativa aos hóspedes. A Byblos possui diária a partir de R$ 470.

Corais & Conchas

É considerada por muitos de seus hóspedes como um “mini resort”, que apresenta infraestrutura de lazer para crianças e adultos. A 150m da Praia de Geribá, possui 8000m² de área arborizada, com atendimento cheio de personalização. Dentre os destaques estão as quatro piscinas instaladas no local – a principal climatizada – e toda infraestrutura oferecida, além da recreação infantil dedicada, elaborada de acordo com cada faixa etária, todos os dias. Ao longo destes 30 anos de operação na região, tem sido o destino preferido das famílias que visitam Búzios. A pousada Corais & Conchas possui diária a partir de R$ 435.

La Pedrera

Hospedagem focada em bem-estar, que apresenta uma vista panorâmica belíssima do mar de João Fernandes, possui decoração sofisticada, quartos espaçosos e super confortáveis, além de uma gastronomia incrível. No hotel, há um SPA que oferece diversos tratamentos e massagens maravilhosas para os hóspedes relaxarem. O La Pedrera também aceita hóspedes a partir de 15 anos, por conta da estrutura de escadas e pela proposta privativa e romântica do hotel. A La Pedrera possui diária a partir de R$400.

Nativa Búzios

Localizada na praia de Manguinhos, essa é uma opção aos amantes do mar e dos esportes aquáticos, sejam atletas, esportistas, ou apenas interessados em vivenciar novas experiências. Na pousada, há um clube de esportes aquáticos que possibilita que os hóspedes façam aulas de diversas modalidades, ou mesmo aluguem pranchas, caiaques, e ainda façam um passeio personalizado de canoa havaiana, e muito mais. Um dos destaques é o gastrobar, com variedades nutritivas e saborosas, desde café da manhã, almoço, petiscos e drinks variados e refrescantes, servidos à beira-mar. A Nativa Búzios possui diária a partir de R$205.

Pousada dos Tangarás

A apenas 120m da famosa Praia de Geribá, a pousada oferece uma excelente estrutura para quem busca um ambiente com atividades e lazer para toda a família, com um café da manhã delicioso, farto e variado, com opções que agradam a todos os gostos.

As crianças se divertem muito com a recreação diária, e os recreadores experientes animam a garotada com as brincadeiras mais criativas durante todo o dia. O destaque da área de lazer é a grande piscina climatizada, com espaço reservado para as crianças no mesmo espaço. A diversão também é garantida entre pais e filhos na sala de jogos, com mesa de sinuca, totó e ping-pong. A Pousada dos Tangarás possui diária a partir R$393.

Villa Raphael

Em frente à Praia da Ferradura, possui duas casas no estilo colonial – construídas em meio a 5.500 metros de coqueirais e a poucos passos da areia e do mar. Com atendimento 24h, a estrutura conta com um serviço impecável e totalmente personalizado para que os hóspedes tenham vivências únicas em Búzios, cercados de tranquilidade e requinte. A Villa Raphael possui diária a partir de R$876.

Pousada Villa Raphael (Foto: Marcel Murphy)