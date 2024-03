Viagens Preciosas Turbo: operadora lança campanha de incentivo para agentes de viagens - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Viagens Preciosas Turbo: operadora lança campanha de incentivo para agentes de viagens (Foto: chevanon/ Freepik)

A Abreu, uma das maiores operadoras do país, acaba de anunciar as novidades da sua grande campanha de vendas anual para os agentes de viagens. Com novo nome e novas regras, o Viagens Preciosas Turbo passa a ser realizado em duas etapas, com incentivos e premiações diferentes, com objetivo de alcançar ainda mais agentes de viagens. No total, 20 ganhadores serão premiados com viagens internacionais.

Nesta nova edição, a campanha de incentivo será dividida em duas ações trimestrais, sendo a primeira de 1 de março a 31 de maio de 2024. Ao final de cada fase, os dez agentes que mais pontuarem ganharão uma viagem internacional com direito a passagens aéreas, hospedagem, traslados e passeios.

“Aqui na Abreu, acreditamos que uma das melhores formas de valorizar a nossa parceria com os agentes de viagens é reconhecendo e premiando os profissionais que mais se destacam. Antes, a campanha Viagens Preciosas tinha uma duração média de sete meses e o ganhador só viajava no ano seguinte. Agora, com o Viagens Preciosas Turbo, queremos que os premiados possam desfrutar do seu prêmio ainda em 2024”, destaca Adriana Boeckh, diretora de marketing da Abreu no Brasil.

LEIA TAMBÉM: Hoteleiros em marcha na capital federal pela manutenção do PERSE

Para participar, o agente de viagens deve realizar um cadastro através do site. Durante a inscrição, é necessário que o profissional comprove seu vínculo a uma agência de viagens. Após a validação, o agente pode iniciar o lançamento de suas vendas, que devem ser efetuadas durante o período de cada campanha.

“Vale ressaltar que cada campanha é independente, ou seja, ao final de cada uma, a pontuação será zerada. Dessa forma, cabe ao agente de viagens cadastrar novas vendas dentro do período de cada campanha para concorrer às premiações”, afirma Adriana.

O resultado final do ranking de pontuação será divulgado no site a partir de dez dias após o final de cada campanha. Para mais informações, cadastro e consultas ao regulamento, acesse aqui.