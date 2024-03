Aproveite a baixa temporada no Praia Bonita Resort - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Quem está esperando a baixa temporada para viajar tem como opção de destino o município de Nísia Floresta, localizado entre Natal e Pipa, no Rio Grande do Norte. Para quem sonha em conhecer ou revisitar o belíssimo Nordeste brasileiro, o Praia Bonita Resort conta com tarifas especiais para o período, que serão válidas até 30 de junho, com exceção dos feriados.

O resort localiza-se entre a Praia de Camurupim e a Lagoa de Arituba, ambos lugares paradisíacos ideais para curtir o sol, apreciar a natureza ou praticar esportes aquáticos. Aliás, o destino conta com mais de 20 lagoas, algumas com infraestrutura completa para passar o dia inteiro. Já as praias da região possuem águas cristalinas, calmas e mornas, sendo ideais para crianças.

O Praia Bonita Resort oferece apartamentos modernos e arejados, alguns adaptados para portadores de necessidades especiais e idosos, e com vista para o jardim e para a piscina que se estende por uma boa parte da propriedade. Conta ainda com uma vasta área de lazer que inclui campo de futebol de areia, quadra de vôlei de areia, sauna, mini golf, playground e espaço kids, além de uma equipe de recreação animada para entreter os hóspedes.

Praia Bonita Resort (Foto: Divulgação)

A campanha Veraneio 2024 se estende até 30 de junho e oferece diárias a partir de R$ 370,00 para um casal e duas crianças até 8 anos, com café da manhã no apartamento standard. Para meia pensão, o valor para os mesmos hóspedes ficaria em R$ 550,00 e, para pensão completa, R$ 690,00. Essas tarifas são aplicáveis para dias de semana ou pacotes a partir de 4 diárias.

Já para os fins de semana, com mínima de duas diárias, os valores por dia ficam em R$ 450,00 com café da manhã, R$ 650,00 com meia pensão e R$ 810,00 com pensão completa. Há ainda outras categorias de hospedagem disponíveis, como apartamentos luxo, suítes e chalés para até sete pessoas. Vale lembrar que o valor dos pacotes pode ser parcelado em até 6x.

