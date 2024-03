Viçosa do Ceará se prepara para lançamento do Festival Viçosa, Mel e Cachaça - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Viçosa do Ceará se prepara para lançamento do Festival Viçosa, Mel e Cachaça (Complexo Turístico da Igreja do Céu (Foto: Divulgação))

A histórica cidade de Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba anunciou nesse final de semana as primeiras atrações para o evento de lançamento do Festival Viçosa, Mel e Cachaça.

O festival celebra a rica história e cultura da cidade, especialmente no que diz respeito à fabricação artesanal de cachaças, atividade pela qual é reconhecida em todo o estado.

A cachaça, intimamente ligada à história e à cultura do Brasil desde os tempos coloniais, encontrou em Viçosa do Ceará um lar próspero. Com registros que remontam ao século XIX, a produção local não apenas preserva as técnicas tradicionais de destilação, mas também representa uma parte essencial da identidade econômica e cultural da região.

O evento de lançamento do Festival Viçosa, Mel e Cachaça está agendado para o dia 30 de março, a partir das 18h no Complexo Turístico da Igreja do Céu. Entre as atrações do evento, destaca-se a Feira do Mel e Cachaça, onde os participantes poderão degustar e adquirir uma variedade de produtos locais. Além disso, um Espaço Gastronômico estará disponível, oferecendo uma ampla gama de pratos tradicionais da culinária cearense, já a música estará presente com apresentações de Chorinho, da banda Sambô e do cantor Davizão, garantindo assim entretenimento e repertórios para todas as idades.

Mais do que apenas uma celebração, o Festival Viçosa, Mel e Cachaça visa impulsionar o turismo e o agronegócio local, promovendo o desenvolvimento sustentável por meio da integração da cadeia produtiva e o fortalecimento da identidade territorial de capital cearense da cachaça.

O evento é uma realização conjunta da Prefeitura de Viçosa do Ceará, do Sebrae e da Artfully, demonstrando o compromisso das instituições em fortalecer a economia local e preservar as tradições culturais da região.

Fique por dentro:

Evento de Lançamento 30/mar/2024

Local: Complexo Turístico Igreja do Céu

Instagram: @vicosamelecachaca

Festival 30/mai a 01/jun/2024

