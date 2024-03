Aulas de funk gratuitas no Pura Vida Hostel em Copacabana - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Aulas de funk gratuitas no Pura Vida Hostel em Copacabana (Desde o lançamento do projeto em outubro do ano passado, as aulas de funk do Pura Vida Hostel se tornaram um dos eventos mais populares da casa. (Foto: Divulgação))

O funk brasileiro tem conquistado o mundo inteiro e gringos que visitam o país querem, cada vez mais, aprender o estilo musical. Com a alta demanda, o Pura Vida Hostel, localizado em Copacabana e conhecido por receber muitos hóspedes de fora do país, decidiu começar a oferecer aulas de funk no seu espaço. Os encontros acontecem gratuitamente todas as sextas-feiras, às 21h, e têm um limite de alunos, por conta do tamanho do espaço. Não é necessário ser hóspede para participar.

Os dados justificam esse aumento da demanda. Segundo o Spotify, o funk carioca e o funk ostentação, juntos, somaram um aumento de 33% de execuções fora do âmbito nacional em 2022. Os países que mais escutam o estilo musical, além do Brasil, são Portugal, Estados Unidos, Itália, França e Argentina.

Desde o lançamento do projeto em outubro do ano passado, as aulas de funk do Pura Vida Hostel se tornaram um dos eventos mais populares da casa. “Já tínhamos aulas de forró e samba há alguns anos, mas os hóspedes de fora do Brasil sempre pediam pelo funk. Diziam que se sentiam ‘duros’ nas festas brasileiras e queriam aprender”, compartilha Felipe Imbriosi, um dos proprietários do hostel.

As aulas começam com um pré-aquecimento, seguido pelas movimentações básicas do funk e por uma coreografia de uma música popular. Após aprenderem os principais movimentos, os alunos são convidados a colocar os passos em prática nas festas da Lapa, junto com guias e voluntários do hostel.

Tanto mulheres quanto homens se arriscam a soltar o rebolado com os colegas. “Às vezes alguns homens aparecem com vergonha, mas quando olham os outros dançando vão se somando. Eu sempre enfatizo a importância do respeito pelo espaço de cada um”, explica a professora de dança Nati Malveira.

Para mais informações e inscrição nas aulas: +55 21 99028-6961.